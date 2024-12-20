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ТАСС

Дуда назвал "темой для обсуждения" вопрос отправки польских войск на Украину

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Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда
Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: inosmi.ru

Президент Польши отметил, что пока такой дискуссии нет

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда назвал "темой для обсуждения" вопрос отправки польских войск на Украину для участия в миротворческом контингенте после окончания боевых действий. При этом он подчеркнул, что сейчас такой дискуссии нет.

"Это тема для обсуждения", - сказал Дуда, отвечая на вопрос журналиста радиостанции RMF FM перед вылетом в Брюссель для участия в неформальной встрече лидеров европейских стран с генсеком НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским. "На данный момент такой дискуссии нет. Никто не сделал такого конкретного предложения, никто не выдвинул формулу, какой она должна быть. Так что на данный момент дискуссия не ведется", - добавил он.

По мнению польского лидера, принципиальным вопросом после прекращения огня станет защита Польши и всего восточного фланга НАТО от "возможной российской агрессии". "С нашей точки зрения, самое главное - это безопасность Польши. Это абсолютно фундаментальный вопрос. И если бы встал вопрос о прекращении огня, обсуждении миротворческих сил, было бы принципиально важно обезопасить нашу территорию как территорию восточного фланга альянса, чтобы застраховать нас и наших союзников от возможной российской агрессии", - подчеркнул Дуда.

18 декабря генсек НАТО Марк Рютте подтвердил проведение мини-саммита с лидерами ЕС по Украине в Брюсселе, главной темой станут поставки оружия, в основном ПВО.

Как ранее сообщило агентство Reuters, страны ЕС пока не могут достичь консенсуса по вопросу о том, следует ли направлять на Украину европейских миротворцев, если Киев и Москва достигнут соглашения о прекращении огня. Как отмечало агентство, возможность размещения европейских военных на украинской территории ранее в Варшаве обсуждали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня, все спекуляции на эту тему не имеют отношения к действительности. В ноябре французский лидер обсуждал эту инициативу с главой британского правительства Киром Стармером. Источники Reuters также сообщали, что переговоры по этой теме Киев вел со странами Скандинавии и Балтии. 

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