Умелый «Птицелов»: волонтерский дрон-детектор принят на вооружение Минобороны

В начале будущего года начнутся централизованные поставки устройства в войска

Дрон-детектор «Птицелов», разработанный в инициативном порядке волонтерами, официально принят на вооружение Минобороны и в начале 2025 года будет централизованно поставляться в зону СВО, выяснили «Известия». Его главное преимущество перед аналогами — способность определять тип БПЛА и частоту его видеопередатчика. Процесс от выхода на испытания до подписания документов о принятии на вооружение занял не больше полугода. Эксперты отмечают, что раньше по бюрократическим причинам это могло длиться годами, но условия СВО диктуют новые правила.

Как работают дрон-детекторы

Устройство, созданное волонтерами, помогает бойцам обнаружить дроны разных типов на расстоянии до полутора километров. Оно способно идентифицировать тип дрона и частоту его видеопередатчика. Это должно облегчить работу подразделениям радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

— ПО для устройства разработали наши программисты-волонтеры, — рассказал «Известиям» владелец компании «Элтех-ЮГ» Александр Камин. — В отличие от китайских аналогов, у нашего дрон-детектора есть два режима работы. Первый вариант, ПТ-01 «Птицелов» может работать как спектр-анализатор — просматривать и анализировать весь спектр частот для выявления дронов. Второй вариант — это работа в упрощенном режиме, когда на экран детектора выводятся только название обнаруженного дрона, его частота и шкала уровня сигнала. Переключение между режимами занимает несколько секунд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Александр Камин с самого начала СВО лично отправлял бойцам дроны, ремонтировал и прошивал их как волонтер. Первую систему РЭБ он собрал без посторонней помощи — буквально на коленке. Ее вместе с гуманитарной помощью он отправил в Марьинку. Российские бойцы испытали ее и дали положительную обратную связь. Тогда Александр начал собирать команду и построил первую небольшую лабораторию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Испытания «Птицелова» на военных полигонах начались весной этого года. И положительное заключение для применения детектора в армейских подразделениях удалось получить далеко не с первого раза, отметил Александр Камин.

— Летом мы начали производство и уже осенью получили предложение о поставках первой партии детекторов для нужд армии. Два месяца заняло согласование и подписание соответствующих документов. А в начале 2025 года мы начнем поставку наших «Птицеловов» централизованно. То есть весь процесс принятия на вооружение в Минобороны РФ у нас занял не больше полугода, — уточнил владелец компании.

Как изменился процесс принятия на вооружение изделий

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин, раньше принятие на вооружение какой-либо разработки могло длиться годами, это был достаточно долгий и затяжной процесс.

— В этом же случае приняли положительное решение по разработке волонтеров и всего за пару месяцев, что означает существенное ускорение процессов в этой сфере, — отметил он. — Министерство обороны сейчас начало достаточно быстро подмечать, проводить испытания и заказывать образцы для поставки на СВО. Это радует, ведь в зоне боевых действий идет постоянная гонка вооружений. Устройства быстро устаревают, поэтому нужно еще быстрее обновлять и модернизировать их. Кроме того, крупные структуры начали замечать разработки наших волонтеров, не отмахиваются от них и не соперничают, а работают вместе на нашу общую победу.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

До недавнего времени штатных средств для определения типа дрона у наших бойцов не было. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Дрон-детектор обеспечивает то, что не могут сделать средства противовоздушной обороны, — пояснил он. — Вероятно, там еще можно обновлять библиотеку беспилотных летательных аппаратов, что очень важно в нынешних условиях. Благодаря тому, что детектор определяет тип БПЛА, наши бойцы могут понять, какую он представляет угрозу, — ударный это FPV-дрон или наблюдательный разведывательный беспилотник и соответственно могут эффективнее организовать противодействие.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По мнению эксперта, теперь важно решить вопрос связи между дрон-детектором и системами противовоздушной обороны.

— Будет ли это ручной канал связи, то есть голосовой, или это будет какой-то цифровой современный защищенный канал связи — пока вопрос. И он не только к разработчикам дрон-детектора, но и к предприятиям, которые занимаются выпуском средств ПВО. В любом случае, такого рода изделия будут крайне востребованы в Вооруженных силах, особенно на переднем крае, где от обнаружения дрона часто зависят жизни солдат, сохранность техники и выполнение боевых задач как наступательных, так и оборонительных, — отметил Дмитрий Корнев.

Средство подавления БПЛА

Раннее «Известия» писали, что в районы проведения специальной военной операции вместе с гуманитарной помощью прибывают устройства, сконструированные волонтерами. Одной из таких разработок стала система подавления БПЛА «Орнитолог-1М+», получившая среди военных прозвище «утюг».

По внешнему виду устройство действительно схоже с популярным бытовым прибором. Снаружи оно выглядит как маленький зеленый чемоданчик с ручкой посередине — в руке ее держишь точно как утюг.

«Орнитолог», как и дрон-детектор «Птицелов», сделала компания «Элтех-Юг». Устройство не просто заставляет дроны приземлиться, но зачастую позволяет получить их практически в целом состоянии, пригодном к дальнейшему использованию.

Юлия Леонова