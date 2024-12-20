МО Польши: у страны почти не осталось возможностей для военных поставок Украине

Замглавы ведомства Павел Залевский также опроверг слухи о том, что Варшава в ближайшее время может передать Киеву истребители МиГ-29

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Польша практически исчерпала свои возможности военной помощи для Украины. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы Минобороны республики Павел Залевский.

"Я считаю, что мы дали все, что могли. Мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, однако, можно сказать, что мы приближаемся к крайней отметке и упираемся в стену", - отметил политик.

Кроме того, Залевский опроверг слухи о том, что Польша может в ближайшее время передать Киеву запрошенные летом украинскими властями истребители МиГ-29. "Я скажу то, что могу сказать. Украинская сторона выступила с просьбой передать ей эти самолеты. <...> Мы ставим вопрос однозначно - нам нужно получить адекватную замену и усилить нашу позицию, это ясно. Пока что такой темы нет", - сказал замглавы польского оборонного ведомства.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским во Львове сообщил о завершении формальностей по передаче Киеву 45-го пакета военной помощи на сумму €100 млн, а также о планах по отправке в январе 46-го транша. Вместе с тем польский премьер отметил, что у Варшавы осталось мало возможностей для продолжения военных поставок. Кроме того, Туск намекнул на вероятность передачи в скором времени Украине истребителей МиГ-29.

По данным польских властей, военная помощь Польши для Украины с февраля 2022 года оценивается в более 14 млрд злотых или около $3,23 млрд.