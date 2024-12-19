Китай успешно запустил группу спутников для тестирования межспутниковых лазерных коммуникаций

Межспутниковые лазерные каналы связи как решение проблемы ограниченного глобального покрытия наземными станциями в Китае

В четверг Китай успешно запустил группу спутников, вероятно, предназначенных для тестирования межспутниковых лазерных коммуникаций. Этот запуск стал важным шагом в реализации крупных проектов по созданию спутниковых созвездий страны.

Ракета-носитель Long March 2D с верхней ступенью «Юаньчжэн-3», способной многократно включаться, стартовала 12 декабря с космодрома Цзюцюань. Во время взлёта ракета сбрасывала теплоизоляционные плитки, поднимаясь на гиперголической смеси компонентов топлива.

Корпорация Китайской аэрокосмической науки и техники (CASC), главный подрядчик страны в области космоса и государственный оборонный гигант, подтвердила успешный запуск спустя несколько часов после старта, когда верхняя ступень YZ-3 вывела все полезные нагрузки на заранее установленные орбиты посредством серии включений двигателей.

CASC сообщила, что полезными нагрузками являются «пять спутников, образующих высокоскоростную лазерную алмазную орбитальную группировку». Хотя CASC не предоставила подробностей о спецификациях спутников, их название Diamond Constellation предполагает, что они предназначены для тестирования межспутниковых лазерных каналов связи.

Американская система наблюдения за космическим пространством отследила пять полезных нагрузок, связанных с запуском, на трёх различных орбитах. Один спутник находится на орбите высотой 988 x 1160 километров, другой — на орбите 791 x 812 км, а остальные три — примерно на орбитах 975 x 990 км. Все орбиты наклонены под углом 59,9 градусов.

Межспутниковые лазерные каналы связи будут полезны для реализации китайских проектов мегасозвездий, таких как национальная группировка Guowang и поддерживаемая Шанхаем группировка Qianfan / Thousand sails. Межспутниковые лазерные каналы связи могут помочь решить проблему ограниченного глобального покрытия наземными станциями в Китае, что особенно актуально в связи с его зависимостью от бортовых систем космической ситуационной осведомленности.

Компания Changguang Satellite, коммерческий оператор дистанционного зондирования Земли, выделенный из Китайской академии наук, продемонстрировала каналы лазерной связи «космос-земля» в 2023 году.

Этот запуск стал четвёртым для верхней ступени YZ-3, разработанной для использования с ракетой-носителем Long March 2D. Ранее в этом году верхняя ступень Yuanzheng-1A потерпела неудачу при запуске ракеты-носителя Long March 2C с лунными спутниками DRO-A и DRO-B. Однако спутники использовали бортовые двигатели для достижения намеченных лунных дальних ретроградных орбит несколько месяцев спустя.

Последняя неудача ракеты Long March произошла в 2020 году, более 200 запусков назад, когда коммерческий индонезийский спутник связи был потерян из-за аномалии с третьей ступенью ракеты-носителя Long March 3B.

Запуск в четверг стал 63-й попыткой Китая вывести спутники на орбиту в 2024 году. Страна может превзойти свой национальный рекорд в 67 попыток, установленный в прошлом году, благодаря серии запусков ракет Long March и возможным коммерческим запускам твердотопливных ракет, запланированным на середину и конец декабря.

Ракета-носитель Long March 5B готовится к запуску, который может стать первым для спутников мегасозвездия Guowang с космодрома Вэньчан 16 декабря. Long March 8 также может быть запущена с нового коммерческого космодрома на Хайнане. Новый космодром принял свой первый запуск 30 ноября, который также стал дебютным полетом ракеты-носителя Long March — первой китайской одноступенчатой ракеты-носителя среднего класса, разработанной SAST.