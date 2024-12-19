Франция показала потопление корвета-мишени новой торпедой F21

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Франции провели успешное испытание тяжёлой торпеды F21, запущенной с атомной подводной лодки по кораблю-мишени, в качестве которой выступил списанный лёгкий корвет Prime Master L'Her водоизмещением 1200 тонн. Потопление бывшего вымпела флота показано в сети.

533-мм торпеда F21 длиной около 6 м и весом примерно 1,5 т, разработанная компанией Naval Group, оборудована электродвигателем, работающим от серебряно-оксидно-алюминиевой батареи (AgO-Al) и приводящим в движение два вращающихся в противоположных направлениях гребных винта. Скорость хода составляет свыше 50 узлов (93 км/ч), а дальность действия более 27 морских миль (50 км).

Источник изображения: topwar.ru

Торпеда, снаряженная 200-кг фугасной боеголовкой, направляется к цели по оптоволоконному кабелю на среднем участке траектории и переключается на акустическое самонаведение на завершающем этапе. Она оснащена продвинутыми средствами противодействия, что позволяет ей эффективно обходить современные оборонительные системы противника. Бортовая система управления и продвинутый гидроакустический комплекс позволяют ей различать цели, в том числе ложные.

С ударной АПЛ были успешно произведены первые стрельбы новой тяжёлой торпедой F21 в реальных условиях. Она имеет увеличенные скрытность, дальность, скорость и точность

- заявили в ВМС.

Источник изображения: topwar.ru

С 2019 года F21 поступает на вооружение французских подводных лодок, включая ПЛАРБ. Бразильские ВМС также выбрали эту торпеду для оснащения своих субмарин класса Scorpène.

Учитывая обострение международной обстановки, принятие на вооружение продвинутых боеприпасов последнего поколения является необходимым процессом

- отметили в Минобороны.