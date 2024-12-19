Франция показала потопление корвета-мишени новой торпедой F21

Источник изображения: topwar.ru
ВМС Франции провели успешное испытание тяжёлой торпеды F21, запущенной с атомной подводной лодки по кораблю-мишени, в качестве которой выступил списанный лёгкий корвет Prime Master L'Her водоизмещением 1200 тонн. Потопление бывшего вымпела флота показано в сети.
533-мм торпеда F21 длиной около 6 м и весом примерно 1,5 т, разработанная компанией Naval Group, оборудована электродвигателем, работающим от серебряно-оксидно-алюминиевой батареи (AgO-Al) и приводящим в движение два вращающихся в противоположных направлениях гребных винта. Скорость хода составляет свыше 50 узлов (93 км/ч), а дальность действия более 27 морских миль (50 км).
Источник изображения: topwar.ru
Торпеда, снаряженная 200-кг фугасной боеголовкой, направляется к цели по оптоволоконному кабелю на среднем участке траектории и переключается на акустическое самонаведение на завершающем этапе. Она оснащена продвинутыми средствами противодействия, что позволяет ей эффективно обходить современные оборонительные системы противника. Бортовая система управления и продвинутый гидроакустический комплекс позволяют ей различать цели, в том числе ложные.
- заявили в ВМС.
Источник изображения: topwar.ru
С 2019 года F21 поступает на вооружение французских подводных лодок, включая ПЛАРБ. Бразильские ВМС также выбрали эту торпеду для оснащения своих субмарин класса Scorpène.
- отметили в Минобороны.