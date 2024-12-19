Bild: Украина потеряла более 20 из 140 поставленных Германией БМП Marder

По информации газеты, "Россия уже уничтожила или захватила более 20 Marder и привезла их в РФ"

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 20 из 140 боевых машин пехоты (БМП) Marder, которые были поставлены Германией Киеву. Об этом пишет газета Bild.

На данный момент ФРГ передала Украине 140 БМП Marder, в том числе 20 из запасов Бундесвера (ВС ФРГ) и 120 из промышленных запасов. По информации Bild, "Россия уже уничтожила или захватила более 20 Marder и привезла их в РФ". В этом отношении срочно необходима замена техники, отмечает издание.

17 декабря германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 к середине 2025 года. По данным Bild, 20 БМП Marder будут профинансированы за счет дополнительных €400 млн, привлеченных главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом в сентябре 2024 года.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в текущем году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.