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«Ростех» разработал «комплект выживания» для летчиков

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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ.

«Ростех» разработал жилет с аварийным запасом для выживания летчиков

«Ростех» разработал жилет с носимым аварийным запасом (НАЗ), который содержит необходимые для выживания летчиков в экстремальных условиях изделия. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Это жилет спецконструкции, который надевается пилотами и содержит самое необходимое — воду, фонарь-маяк, особый компас, нож и аптечку. Комплект имеет встроенную броню и универсальную кобуру для пистолета, и в нем легче переносятся перегрузки при пилотировании», — говорится в сообщении.

Жилет оснащен баллистическими пакетами, которые защищают летчика от осколков и пистолетных пуль. Также изделие получило универсальную кобуру, которую можно адаптировать под конкретный пистолет. Элементы НАЗ размещены во внутренних карманах жилета и подсумках, которые крепят к нему системой MOLLE.

В «Ростехе» подчеркнули, что раньше не выпускали заводские версии жилетов с НАЗ, который необходим экипажу во время вынужденной посадки или катапультирования. Установленный в самолетах запас лежит отдельно от летчиков, поэтому его можно потерять или повредить.

Отмечается, что при создании НАЗ использовали уже существующие элементы и новые изделия, разработанные при участии потенциальных пользователей. Жилет прошел полный комплекс испытаний, включая тестирование на центрифуге, имитацию пожара и проверку на вертикальной катапульте. Серийное производство НАЗ-жилета начнут в 2025 году.

В январе источник РИА Новости сообщил, что летчики Воздушно-космических сил России положительно оценили полученные в опытную эксплуатацию пистолеты-пулеметы ПП-2000, которые входят в состав НАЗ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПП-2000
Компании
Ростех
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