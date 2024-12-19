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В Генштабе рассказали об испытаниях подлодки «Князь Пожарский»

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Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

Герасимов: испытания подводного крейсера «Князь Пожарский» завершаются

Испытания нового ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А» перешли в завершающую стадию. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС.

«В морских стратегических ядерных силах завершаются государственные испытания нового РПКСН проекта "Борей-А" "Князь Пожарский"», — рассказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Атомная подлодка четвертого поколения «Князь Пожарский» стала пятым кораблем, построенным по модернизированному проекту 955А. РПКСН несет баллистические ракеты «Булава».

Ранее в декабре глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что подводную лодку «Князь Пожарский» передадут Военно-морскому флоту России в июне.

В октябре источник ТАСС рассказал, что подводный крейсер приступил к государственным испытаниям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
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