В Белом доме заявили, что у Киева нет шансов на принятие в НАТО при Байдене

Вопрос будет рассматриваться уже следующим американским лидером Дональдом Трампом, отметил специальный помощник действующего главы администрации США Майкл Карпентер

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Шансов на приглашение Киева в Организацию Североатлантического договора (НАТО) при нынешнем президенте США Джо Байдене нет, вопрос будет рассматриваться уже следующим американским лидером Дональдом Трампом. Это признал специальный помощник действующего главы администрации США, старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Майкл Карпентер, уточнив, что в Североатлантическом альянсе также по-прежнему отсутствует консенсус насчет целесообразности приглашения Украины.

Он заявил, что Украина станет в конечном счете членом НАТО, вопрос упирается лишь в сроки. "Думаю, на данном этапе речь идет о том, что уже новой команде [в Вашингтоне] предстоит решать, как разбираться в следующие несколько месяцев с вопросом об имеющем место в конце концов членстве Украины в НАТО, размышляя о переговорах [об урегулировании конфликта], которые, возможно, состоятся в 2025 году", - сказал Карпентер.

"В настоящее время у нас нет согласия всех 32 членов, консенсуса в альянсе относительно того, чтобы направить приглашение", - отметил представитель Белого дома. Он подчеркнул, что для вступления Украины в альянс потребуются "прекращение боевых действий" на ее территории и "политическая воля" участников НАТО. "Мы проделали всю подготовительную работу, хотя она продолжится и в предстоящие месяцы. Но теперь дело будет в политической воле. И, чтобы достичь этой цели (присоединения Украины к НАТО - прим. ТАСС), если брать суть вашего вопроса, должно быть прекращение боевых действий", - заявил сотрудник СНБ на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией). "Мне очень сложно представить сценарий, при котором общественность, парламенты и политики союзников [по НАТО] будут готовы сделать данный шаг, пока идет горячая война", - добавил Карпентер.

Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года.

Участники совещания НАТО на высшем уровне в 2021 году зафиксировали в итоговом коммюнике, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток. Специальный помощник президента США, старший директор по стратегическому планированию в СНБ Томас Райт, по сути, пояснил в конце апреля на конференции в Атлантическом совете, что вопрос о приеме Украины в НАТО может встать только "в следующие несколько лет". Тем не менее Запад периодически декларирует, что Украина находится на "необратимом пути" в НАТО. Как написал в июле в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Москва должна сделать все, чтобы этот якобы необратимый путь "завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО".