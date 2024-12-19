Минобороны обнародовало зоны поражения ракет ATACMS

МО РФ показало на карте зоны досягаемости российских регионов ракетами ATACMS

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Военное ведомство на брифинге начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Булгакова для военных атташе иностранных государств показало слайд, в котором содержалась информация о зонах досягаемости дальнобойных ракет, поставляемых странами НАТО ВСУ.

Из опубликованных данных следует, что в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG - ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Республика Крым и западные части Краснодарского края и Волгоградской области.

Вместе с тем, в зоне поражения вооружения находятся регионы ЦФО - Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области, а также частично Калужская, Смоленская и Тамбовская области.

При этом, судя по карте слайда, в зоне поражения БПЛА Tekever AR3 с дальностью 1 тысяча километров находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

Отметим, что ранее глава военного ведомства Андрей Белоусов на расширенном заседании Минобороны РФ сообщил, что российская ПВО сбила в 2024 году 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1629 снарядов HIMARS, больше 27 тысяч беспилотников, показав свою высокую эффективность.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области: пять ракет сбиты, одна повреждена. Жертв и разрушений нет. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по Брянской области, это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.