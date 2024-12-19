Рютте объявил о запуске командования НАТО по Украине

Генсек НАТО призвал лидеров стран альянса "меньше говорить о мире"

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале работы командования альянса для координации поставок оружия Украине в Висбадене и призвал лидеров стран организации "меньше говорить о мире". Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Командование НАТО в Висбадене начало работу", - сказал генсек. Рютте также призвал страны ЕС и НАТО "меньше обсуждать мирные переговоры", чтобы "не помогать России", а "сосредоточиться на обеспечении военных поставок Украине". "Необходимо поставить Украину в позицию силы. Сейчас фронт движется на запад, а не на восток. Изменить это - наш главный приоритет", - сказал он.