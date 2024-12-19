Подоляк считает, что западные вряд ли появятся на Украине в перспективе

Давайте жить без иллюзий, призвал советник офиса Владимира Зеленского

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Западные войска вряд ли будут размещены на Украине в ближайшей перспективе. Такое мнение высказал советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала РБК-Украина.

"В ближайшей перспективе вряд ли. Давайте жить без иллюзий", - сказал он, отвечая на вопрос об отправке сил стран Евросоюза на Украину.

В среду агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников сообщило, что европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента, численность которого может составить до 100 тыс. военнослужащих.

Как ранее сообщило Reuters, возможность размещения европейских военных на украинской территории обсуждали на встрече в Варшаве президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. В ноябре Макрон обсуждал эту инициативу с главой британского правительства Киром Стармером. Источники Reuters также сообщали, что переговоры по этой теме Киев вел со странами Скандинавии и Балтии. Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.