Эксперт уверен, что Украина будет управляться НАТО в случае ввода европейских войск

По словам Александра Степанова, Запад сейчас активно обсуждает заморозку конфликта и прекращение огня в зоне СВО

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Украина окончательно лишится остатков суверенитета и попадет под прямое внешнее управление НАТО в случае размещения на ее территории военных контингентов европейских стран. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"То есть те остатки Украины и в принципе украинский режим перейдет под тотальное внешнее управление. Все, что касается внешнего суверенитета в сфере безопасности, опять же, будет отдано на откуп НАТО", - сказал он.

По его словам, Запад и прежде всего европейские страны сейчас активно обсуждают заморозку конфликта и прекращение огня в зоне СВО. Их интерес состоит в том, чтобы "продолжать бетонировать восточноевропейское направление, военную инфраструктуру, укрепляя и насыщая вооружением свои позиции".

Собеседник агентства отметил, что при таком сценарии даже если Украина будет придерживаться формального внеблокового формата, подконтрольная Киеву территория де-факто перейдет под контроль Североатлантического альянса.

Ранее Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников написало, что европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента численностью до 100 тысяч военнослужащих. Основу может сформировать коалиция из 5-8 стран, включая ФРГ, Францию, Италию, Британию и Польшу.