Минобороны назвало находящиеся в зоне досягаемости ATACMS регионы РФ

Названы регионы России, находящиеся в зоне досягаемости западных дальнобойных ракет. Соответствующая информация была представлена Министерством обороны России 18 декабря на брифинге начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова для иностранных военных атташе.

Среди регионов, находящихся в зоне досягаемости оружия, которое было поставлено Вооруженным силам Украины (ВСУ) западными странами, выделяются: Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области, Республика Крым, Краснодарский край и Волгоградская область.

На слайд Минобороны также попали регионы Центрального федерального округа: Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области.

Уточняется, что в зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3 находятся некоторые регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

Ранее, 16 декабря, министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в текущем году силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили около 215 американских ракет ATACMS украинской армии. Он отметил, что в целом средства ПВО в ходе спецоперации показали высокую эффективность.