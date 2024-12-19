Рябков: желание НАТО поглотить Украину блокирует путь к миру

Нельзя не напомнить о том, что и сам кризис вокруг Украины "связан с вредоносной активностью Североатлантического блока во главе с США", подчеркнул заместитель министра иностранных дел

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Стремление НАТО геополитически поглотить и военно-политически освоить Украину напрямую блокирует любые пути к долгосрочному политико-дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Нельзя не напомнить о том, что и сам генезис кризиса вокруг Украины непосредственным образом связан с вредоносной активностью Североатлантического блока во главе с США, а именно с очень длительной и очень напористой экспансией глубоко враждебного России альянса на постсоветское пространство. Стремление НАТО к бесконечному расширению, включая намерение геополитически поглотить и военно-политически освоить Украину, продолжается и сейчас без каких-либо колебаний и стеснений", - указал замминистра.

"Это подается как неизменная цель, как константа функционирования альянса. По большому счету это напрямую блокирует любые пути к долгосрочному политико-дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса", - подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил, что речь идет о стремлении крупнейшего в мире военного блока, провозгласившего себя ядерным альянсом, добиться стратегического поражения одной из крупнейших ядерных держав. "Степень рискованности подобной стратегии каждый может оценить в силу собственных представлений о потенциальных последствиях лобового столкновения государств, обладающих мощнейшими ядерными арсеналами", - добавил он.