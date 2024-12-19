Войти
Военное обозрение

Начальник Генштаба ВС РФ: первый полк с ЗРС С-500 «Прометей» завершает своё формирование

286
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российская армия продолжает получать самые передовые вооружения. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов сообщил, что первый полк с зенитным ракетным комплексом (ЗРС) С-500 «Прометей» завершает своё формирование.

Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны Российской Федерации сформировано одно соединение Воздушно-космических сил. Завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны

— сообщил Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Где именно дислоцируется полк ПРО, получивший на вооружение новейший ЗРС С-500, естественно, не сообщается. Хотя это не очень принципиально. Комплекс отличается высокой мобильностью и быстрой скоростью развертывания для выполнения боевых задач. Он может передвигаться самостоятельно на колесном шасси, либо оперативно перебрасываться на борту военно-транспортных самолётов. Это дает возможность за короткое время доставить «Прометей» в любую точку России и усилить там ПРО.

Новые ЗРС разработки АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» предназначены для обнаружения и уничтожения боевого оснащения баллистических ракет средней дальности, а также межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории. Кроме того, российский зенитный комплекс способен перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты на скорости свыше 5 Махов, поражать другие воздушные цели, включая самолеты, оснащенные системами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). В задачи С-500 входит уничтожение низкоорбитальных спутников, а также космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов.

Эффективная дальность поражения систем ПВО/ПРО С-500 достигает 600 километров, максимальная высота перехвата достигает 200 километров. Зенитный ракетный комплекс способен отслеживать до 100 целей и поражать до 10 из них, используя различные типы ракет. ЗРС С-500 может пользоваться информацией, полученной от станций предупреждения о ракетном нападении (СПРН), работать как в единой системе противовоздушной обороны, взаимодействуя с ЗРК С-400 и С-300, так и автономно. Радар-обнаружитель «Енисей» по мощности заметно превосходит РЛС С-400 и способен обнаруживать цели в ближнем космосе на дальности до двух тысяч километров.

Российские военные заявляли, что в перспективе новое поколение зенитных ракетных систем С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны Вооруженных сил России. Ранее, 12 декабря этого года, по итогам заседания Совета глав правительств СНГ было принято решение о создании единой интегрированной системы противовоздушной обороны стран содружества.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
ГЗЛА
СПРН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 10:09
  • 6491
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 02:33
  • 2
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 19.12 01:38
  • 1
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности
  • 19.12 01:37
  • 8535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 01:24
  • 1
Подоляк считает, что западные вряд ли появятся на Украине в перспективе
  • 18.12 21:32
  • 1
В США рассказали о «молоте Путина»
  • 18.12 21:13
  • 49
Уроки Сирии
  • 18.12 10:51
  • 1
ВКС России выполнили полет над Балтикой
  • 18.12 10:43
  • 1
Небензя: Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов
  • 18.12 10:33
  • 1
Reuters: Индия и Япония хотят применять лазер для уничтожения мусора в космосе
  • 18.12 10:30
  • 2
Теракт трусости: кому выгодно убийство генерала Игоря Кириллова
  • 18.12 03:12
  • 0
Разделение Запада по "традиционной" линии Франция-Германия?
  • 17.12 22:54
  • 0
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления