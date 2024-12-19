Начальник Генштаба ВС РФ: первый полк с ЗРС С-500 «Прометей» завершает своё формирование

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Российская армия продолжает получать самые передовые вооружения. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов сообщил, что первый полк с зенитным ракетным комплексом (ЗРС) С-500 «Прометей» завершает своё формирование.

Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны Российской Федерации сформировано одно соединение Воздушно-космических сил. Завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны

— сообщил Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Где именно дислоцируется полк ПРО, получивший на вооружение новейший ЗРС С-500, естественно, не сообщается. Хотя это не очень принципиально. Комплекс отличается высокой мобильностью и быстрой скоростью развертывания для выполнения боевых задач. Он может передвигаться самостоятельно на колесном шасси, либо оперативно перебрасываться на борту военно-транспортных самолётов. Это дает возможность за короткое время доставить «Прометей» в любую точку России и усилить там ПРО.

Новые ЗРС разработки АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» предназначены для обнаружения и уничтожения боевого оснащения баллистических ракет средней дальности, а также межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории. Кроме того, российский зенитный комплекс способен перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты на скорости свыше 5 Махов, поражать другие воздушные цели, включая самолеты, оснащенные системами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). В задачи С-500 входит уничтожение низкоорбитальных спутников, а также космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов.

Эффективная дальность поражения систем ПВО/ПРО С-500 достигает 600 километров, максимальная высота перехвата достигает 200 километров. Зенитный ракетный комплекс способен отслеживать до 100 целей и поражать до 10 из них, используя различные типы ракет. ЗРС С-500 может пользоваться информацией, полученной от станций предупреждения о ракетном нападении (СПРН), работать как в единой системе противовоздушной обороны, взаимодействуя с ЗРК С-400 и С-300, так и автономно. Радар-обнаружитель «Енисей» по мощности заметно превосходит РЛС С-400 и способен обнаруживать цели в ближнем космосе на дальности до двух тысяч километров.

Российские военные заявляли, что в перспективе новое поколение зенитных ракетных систем С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны Вооруженных сил России. Ранее, 12 декабря этого года, по итогам заседания Совета глав правительств СНГ было принято решение о создании единой интегрированной системы противовоздушной обороны стран содружества.