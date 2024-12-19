В Ростехе разработали комплексное решение для защиты городов от беспилотников

Основной элемент - комплекс "Сфера" различных модификаций - уже подтвердил свою эффективность на линии боевого соприкосновения в зоне СВО

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Челябинский радиозавод "Полет" (входит в холдинг "АИС" Ростеха) разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от атаки беспилотников, которую можно масштабировать до городского уровня. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Основной элемент - комплекс "Сфера" различных модификаций - уже подтвердил свою эффективность на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Установленный на машину, он в движении нейтрализовал более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий. В ноябре этого года комплекс "Сфера-МБ" прошел испытания в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют БПЛА", - привели в Ростехе слова гендиректора предприятия Алексей Науменко.

Система способна обнаруживать и подавлять разные типы беспилотников. Ее можно использовать как для прикрытия одного объекта, так и масштабировать для обеспечения безопасности целого города. Причем модульность изделия "Сфера" позволяет конфигурировать систему защиты с учетом конкретных целей и задач.

Основным направлением деятельности "Полета" является создание изделий для противодействию БПЛА, также завод разрабатывает и производит системы и комплексы для гражданских аэропортов.