Герасимов анонсировал стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025"

Они пройдут в 2025 году

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МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. В 2025 году состоятся совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии "Запад-2025". Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В следующем году основным мероприятием подготовки Вооруженных сил станет совместное стратегическое учение с вооруженными силами Белоруссии "Запад-2025", - сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Герасимов напомнил, что главным мероприятием подготовки Вооруженных сил РФ в 2024 году стало стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024". На него были привлечены силы флотов и Каспийской флотилии, а также соединения и воинские части Воздушно-космических сил.

В ходе учения на Дальнем Востоке силы Тихоокеанского флота действовали совместно с корабельными и авиационными группировками Народно-освободительной армии Китая.

Военно-морской флот России продемонстрировал готовность выполнить задачи по обеспечению защиты национальных интересов в важных районах Мирового океана, а также задачи региональной безопасности совместно с вооруженными силами дружественных государств. В качестве наблюдателей на учении были представлены 10 стран (Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Катар, Китай, КНДР, Никарагуа, Саудовская Аравия и Королевство Таиланд).

"Подобная практика подготовки войск будет продолжена и в дальнейшем", - сказал Герасимов.