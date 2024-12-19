Деградация международной безопасности и ядерное сдерживание. О чем заявил глава Генштаба

Военно-политическая обстановка в мире характеризуется ростом количества вооруженных конфликтов в различных регионах мира, ключевой причиной обострения стало стремление Запада сохранить доминирование. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Он отметил, что негативные изменения обстановки обусловили необходимость уточнения российской госполитики по ядерному сдерживанию.

ТАСС собрал ключевые заявления главы Генштаба.

© Минобороны России/ ТАСС

Об обстановке в мире

Военно-политическая обстановка в мире характеризуется ростом количества вооруженных конфликтов в различных регионах: "Это способствовало дальнейшей деградации региональной и международной безопасности".

Главной причиной обострения ситуации стало стремление Запада во главе с США "сохранить свое глобальное доминирование, продолжить практику насаждения силовыми методами так называемого порядка, основанного на правилах, который не имеет никакой юридической основы с точки зрения международного права".

Напряженность в Европе растет на фоне приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

Провокации конфликтов и кризисов под эгидой США наблюдаются на Ближнем Востоке, в Европе и Африке: "Вместе с тем в мире растет понимание необходимости коллективного противодействия такой политике Запада".

"Вовлеченность стран коллективного Запада в противостояние с Россией на украинском направлении создает глобальные риски".

О ходе спецоперации

Российские военные владеют инициативой и наступают по всему фронту, "несмотря на колоссальную помощь" Киеву со стороны Запада.

Более 190 населенных пунктов освобождено в 2024 году, под контроль перешло около 4,5 тыс. кв. км территории.

Украинская армия с начала спецоперации потеряла около 1 млн человек убитыми и ранеными, а также около 20 тысяч танков и бронированных машин.

ВСУ атакой на Курскую область рассчитывали на оттягивание резервов российских войск из Донбасса, "но этого не произошло".

Вооруженные силы России за время спецоперации накопили большой опыт ведения боевых действий и применения разных родов войск, ее цели, "безусловно, будут достигнуты".

О западной помощи Украине

Более $350 млрд составила совокупная финансовая помощь Украине от западных стран, из них $170 млрд - на военные нужды.

Более 30 стран Запада осуществляют поставки продукции военного назначения Украине: "Наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания".

Тысячи образцов вооружения и военной техники передали западные страны Украине с начала спецоперации.

О ядерном сдерживании

Негативные изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения российской госполитики по ядерному сдерживанию.

Порог ядерного сдерживания не определен международными обязательствами России и "определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника".

Полностью завершено перевооружение наземной группировки стратегических ядерных сил на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы.

Доля современного вооружения в российских стратегических ядерных силах составляет 95%.

Об "Орешнике"

Россия, "исходя из оценок угроз безопасности", будет реагировать на эскалацию США, в ответ уже проведено испытание "Орешника".

О контроле над вооружениями

США хотят создавать новые "наиболее разрушительные" виды оружия, для чего вышли из международных обязательств и договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Многие страны начали задумываться о том, как адекватно отреагировать на выход Вашингтона из соглашений по контролю над вооружениями: "Понимание опасности этих шагов в мире растет".

О Ближнем Востоке

Обстановка на Ближнем Востоке неуклонно деградирует, "сохраняются риски перерастания кризиса в региональную войну".

Фактическое разрушение государственности в Сирии стало "наиболее значимым фактором", характеризующим ситуацию в регионе.

Об учениях НАТО

Россия в рамках стратегического сдерживания внимательно отслеживает все учения НАТО.

Альянс в рамках военных учений Steadfast Defender передислоцировал к российским границам значительные контингенты в том числе американских войск, а также развернул в Дании пусковую установку из состава ракетного комплекса дальностью 2,4 тыс. км.

О развитии ВС России