Войти
ЦАМТО

В Индии началось строительство ракетных кораблей нового поколения NGMV

251
0
0
Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: военное.рф

ЦАМТО, 18 декабря. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 16 декабря на верфи Cochin Shipyard Limited (CSL) в Кочи церемония резки первой стали для головного ракетного корабля нового поколения Next Generation Missile Vessel (NGMV).

Контракт на строительство шести ракетных кораблей нового поколения NGMV был заключен с Cochin Shipyard Limited в марте 2023 года. Стоимость заказа составляет 980 млрд. рупий. Как планируется, принятие кораблей на вооружение ВМС Индии начнется с 2027 года.

Корабли NGMV будут оснащены самым современным вооружением и средствами обнаружения, что значительно повысит боевые возможности ВМС Индии. Основной задачей кораблей NGMV станет борьба с кораблями противника и поражение наземных целей. В оборонительных операциях они могут применяться для защиты флота и прибрежной зоны. Строительство кораблей обеспечит занятость персонала головного исполнителя и смежных предприятий в течение 9 лет.

NGMV позиционируются как корабли, способные развивать высокую скорость с мощным вооружением и датчиками, включая ракетный комплекс "поверхность-поверхность", зенитный ракетный комплекс, РЛС обнаружения воздушных целей и систему управления огнем.

Как заявлено, все основные системы разработаны и будут изготовлены индийскими компаниями. Отмечается, что приобретение кораблей у национальных производителей должно способствовать активному задействованию предприятий судостроительного сектора Индии и смежных отраслей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 10:09
  • 6491
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 02:33
  • 2
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 19.12 01:38
  • 1
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности
  • 19.12 01:37
  • 8535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 01:24
  • 1
Подоляк считает, что западные вряд ли появятся на Украине в перспективе
  • 18.12 21:32
  • 1
В США рассказали о «молоте Путина»
  • 18.12 21:13
  • 49
Уроки Сирии
  • 18.12 10:51
  • 1
ВКС России выполнили полет над Балтикой
  • 18.12 10:43
  • 1
Небензя: Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов
  • 18.12 10:33
  • 1
Reuters: Индия и Япония хотят применять лазер для уничтожения мусора в космосе
  • 18.12 10:30
  • 2
Теракт трусости: кому выгодно убийство генерала Игоря Кириллова
  • 18.12 03:12
  • 0
Разделение Запада по "традиционной" линии Франция-Германия?
  • 17.12 22:54
  • 0
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления