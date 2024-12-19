В Индии началось строительство ракетных кораблей нового поколения NGMV

ЦАМТО, 18 декабря. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 16 декабря на верфи Cochin Shipyard Limited (CSL) в Кочи церемония резки первой стали для головного ракетного корабля нового поколения Next Generation Missile Vessel (NGMV).

Контракт на строительство шести ракетных кораблей нового поколения NGMV был заключен с Cochin Shipyard Limited в марте 2023 года. Стоимость заказа составляет 980 млрд. рупий. Как планируется, принятие кораблей на вооружение ВМС Индии начнется с 2027 года.

Корабли NGMV будут оснащены самым современным вооружением и средствами обнаружения, что значительно повысит боевые возможности ВМС Индии. Основной задачей кораблей NGMV станет борьба с кораблями противника и поражение наземных целей. В оборонительных операциях они могут применяться для защиты флота и прибрежной зоны. Строительство кораблей обеспечит занятость персонала головного исполнителя и смежных предприятий в течение 9 лет.

NGMV позиционируются как корабли, способные развивать высокую скорость с мощным вооружением и датчиками, включая ракетный комплекс "поверхность-поверхность", зенитный ракетный комплекс, РЛС обнаружения воздушных целей и систему управления огнем.

Как заявлено, все основные системы разработаны и будут изготовлены индийскими компаниями. Отмечается, что приобретение кораблей у национальных производителей должно способствовать активному задействованию предприятий судостроительного сектора Индии и смежных отраслей.