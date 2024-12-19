Начальник Генштаба Валерий Герасимов провел брифинг для военных атташе иностранных государств

ЦАМТО, 18 декабря. В Москве 18 декабря прошел брифинг начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с участием иностранных военных атташе.

Брифинг был посвящен итогам деятельности Министерства обороны Российской Федерации в 2024 году.

Ниже выступление В.Герасимова приведено в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Добрый день, уважаемые дамы и господа!

Два дня назад состоялась Коллегия Министерства обороны Российской Федерации. С подробным докладом, в котором были подведены основные итоги деятельности военного ведомства в этом году, выступил министр обороны. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами поставлены задачи по обеспечению военной безопасности государства.

Материалы Коллегии размещены в открытом доступе на сайте Министерства обороны, а само мероприятие освещалось в средствах массовой информации. Полагаю, что вы все имели возможность ознакомиться с ними.

Сегодня в ходе традиционной нашей встречи остановлюсь на обстановке в ряде регионов мира и некоторых аспектах деятельности Вооруженных Сил.

Военно-политическая обстановка в мире характеризуется ростом количества вооруженных конфликтов в различных регионах мира. В свою очередь это способствовало дальнейшей деградации региональной и международной безопасности.

Главной причиной обострения ситуации стало стремление коллективного Запада во главе с США сохранить свое глобальное доминирование, продолжить практику насаждения силовыми методами так называемого "порядка, основанного на правилах", который не имеет никакой юридической основы с точки зрения международного права.

В течение последних 10 лет не раз обращалось внимание на растущую опасность перехода от "борьбы с терроризмом" под эгидой США к разжиганию конфликтов и территориальных споров.

Сегодня мы наблюдаем провоцирование кризисов в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.

Вместе с тем в мире растет понимание необходимости коллективного противодействия такой политике Запада.

Страны "Глобального Юга", участники международных объединений ШОС и БРИКС все активнее координируют шаги по обеспечению суверенитета и защите национальных интересов.

Ситуация усугубляется и кризисом системы международных обязательств и договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

С 2002 года Соединенными Штатами были разрушены все соглашения в этой сфере, подписанные в годы холодной войны – Договор по ПРО, Договор о РСМД и Договор по открытому небу.

Причиной, по которой США вышли из этих соглашений, стало стремление обеспечить возможность создания новых видов оружия, которые считались наиболее разрушительными.

В первую очередь, это ракеты средней и меньшей дальности, а также средства ПРО США для развертывания в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что провоцирует гонку стратегических наступательных вооружений.

Понимание опасности этих шагов в мире растет. Многие страны стали задумываться об адекватных мерах реагирования.

В целом тема контроля над вооружениями осталась в прошлом, так как возврат к минимальному уровню доверия сегодня невозможен по причине двойных стандартов стран Запада.

А без доверия нельзя создать действенный механизм взаимного контроля.

На региональном уровне отмечается нарастание напряженности в Европе.

Под предлогом якобы неизбежности вооруженного столкновения НАТО с Российской Федерацией альянс, в нарушение взятых на себя обязательств, продолжает политику расширения на Восток с приближением военной инфраструктуры блока к нашим границам России и последовательным наращиванием военного потенциала.

Вашингтон и Брюссель активизировали реализацию в НАТО политики "открытых дверей". В результате, Финляндия и Швеция стали полноправными членами организации, а общее число участников достигло тридцати двух государств.

На фоне усиления напряженности отмечается увеличение активности НАТО у российских границ. Количество масштабных военных учений стран альянса достигло сорока мероприятий в год. На постоянной основе вблизи наших границ размещены многочисленные воинские контингенты.

Антироссийская риторика блока подтверждается масштабным учением этого года "Стедфаст Дефендер". В него были вовлечены все страны альянса с отработкой вопросов крупномасштабных военных действий на Европейском континенте.

В ходе учения к российским границам были передислоцированы значительные контингенты, в том числе американских войск, и осуществлено провокационное развертывание на датском острове Борнхольм пусковой установки из состава мобильного ракетного комплекса "Дарк Тифон"

Все эти факторы не способствуют повышению безопасности для населения стран Европы, особенно для новых активистов НАТО – Финляндии и Швеции.

Все учения стран НАТО нами внимательно отслеживаются в рамках стратегического сдерживания. Силами Военно-Морского Флота выполнялись задачи боевой службы, отработаны вопросы поиска иностранных подводных лодок, а также слежения оружием за корабельными группировками стран НАТО. Вблизи районов учений самолетами дальней авиации осуществлялось воздушное патрулирование. Силы и средства ПВО в этот период находились в повышенной готовности к пресечению нарушений воздушного пространства Российской

Неуклонно деградирует обстановка на Ближнем Востоке. Сохраняются риски перерастания кризиса в региональную войну.

Наиболее значимым фактором, характеризующим ситуацию в регионе, стало фактическое разрушение государственности в Сирийской Арабской Республике.

27 ноября из Идлибской зоны деэскалации началось наступление оппозиции. Правительственные войска не смогли оказать должного сопротивления. Это обусловлено отсутствием возможности у сирийской армии регулярно проводить боевую подготовку и низким морально-психологическим состоянием личного состава вследствие длительного экономического кризиса, вызванного беспрецедентными санкциями США и их союзников.

В свою очередь, Россия предпринимала попытки сирийского мирного урегулирования в "Астанинском формате", но это не устраивало, прежде всего, США и Великобританию.

Сегодня в регионе сохраняется сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта, в Ливанской Республике и Йемене.

Гуманитарная катастрофа в Секторе Газа стала самой масштабной за весь период противостояния в регионе.

Поддержка противоборствующих на ближнем востоке сторон внерегиональными государствами, вовлечение в это Ливана и попытки спровоцировать Иран создают опасные предпосылки для расширения зоны нестабильности в регионе.

Сохраняется сложной обстановка в Африке. Это связано с тем, что страны Запада по-прежнему используют неоколониальные подходы, рассматривая континент исключительно в качестве источника стратегического сырья. Такие подходы сегодня не находят поддержки и понимания. Запад продолжает терять свои позиции в данном регионе, так как все больше африканских стран вступают в борьбу за независимость.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер для обеспечения региональной безопасности и усиления контроля над национальной территорией в сентябре прошлого года провозгласили создание Альянса государств Сахеля, а в январе этого года вышли из экономического сообщества государств Западной Африки ЭКОВАС в связи с неспособностью этого объединения оказывать помощь в борьбе с терроризмом.

Особую угрозу для безопасности региона Сахеля представляют поддерживаемые Украиной террористические организации. Речь идет о подготовке террористов к использованию БЛА, тренировке в ведении подрывной деятельности против мирного населения.

Со своей стороны, продолжим оказывать поддержку партнерам из Африки в отстаивании суверенитета и обеспечении безопасных условий для их развития.

Сложной остается обстановка в Закавказье. Деструктивное влияние на ее развитие оказывают стремление внерегиональных игроков, в первую очередь США и Евросоюза, усилить позиции в регионе, удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния.

Запад стремится дестабилизировать обстановку, финансируя и направляя акции протеста в Грузии. В этих попытках видна заинтересованность втянуть страну в активные антироссийские действия по украинскому сценарию.

В противовес разрушительным действиям Запада, Россия предпринимает меры созидательного характера в этом регионе.

Во многом благодаря усилиям нашего государства очевидно позитивное продвижение Баку и Еревана на пути к нормализации двусторонних отношений. Так, в настоящее время, завершена демаркация одного из наиболее сложных участков линии межгосударственного разграничения между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Белый дом стремится переформатировать асеаноцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных ему альянсов.

В интересах США в регионе развернута крупнейшая группировка войск и сил численностью около 400 тыс. военнослужащих.

Также формируется "Азиатское НАТО", где главная роль отводится "тройственному союзу" США – Япония – Республика Корея. Продвигается создание новых форматов взаимодействия с участием Австралии и Филиппин. В рамках АУКУС (Австралия, Великобритания, США) реализуется масштабная программа по оснащению Австралии к 2035 году пятью атомными многоцелевыми подводными лодками типа "Вирджиния".

Противниками объединения объявлены – Россия, Китай и КНДР.

Сохраняется напряженность вокруг Тайваня.

Вашингтон поощряет сепаратистские устремления Тайбэя и поставляет ему современные вооружения. Корабли ВМС США регулярно осуществляют провокации в Тайваньском проливе.

Вызывают озабоченность действия США на Филиппинах, которым Вашингтон отводит роль "форпоста" для базирования своих сил.

В прошлом году Белый дом заключил с Манилой соглашение, предусматривающее размещение на территории страны американского воинского контингента. Очередным шагом в реализации данных договоренностей стало перемещение в апреле текущего года на остров Лусон мобильного ракетного комплекса "Дарк Тифон".

Все это повышает накал напряженности в регионе. Внимательно отслеживаем такие действия и будем совместно с партнерами предпринимать ответные меры.

Усиливается деструктивная деятельность США и других стран НАТО в Арктике. Для обеспечения своего доминирования в регионе наращивается военное присутствие в высоких широтах и развивается соответствующая военная инфраструктура вблизи границ Российской Федерации. Эти действия направлены на координацию антироссийской деятельности альянса и их партнеров в Арктике.

Они ведут к усилению напряженности и росту конфликтного потенциала.

В качестве ответных мер для обеспечения безопасности России ведется планомерная работа по повышению боевых возможностей наших Вооруженных Сил и модернизации военных объектов в северных широтах.

Ключевым фактором формирования военно-политической обстановки как на региональном, так и на глобальном уровнях остается кризис на Украине.

Вовлеченность стран коллективного Запада в противостояние с Россией на украинском направлении создает глобальные риски.

В стремлении нанести Российской Федерации стратегическое поражение коллективный Запад в качестве заложников своих устремлений использует простых украинцев. Деструктивная политика киевского режима уже привела к полной зависимости от внешнего управления и зарубежного финансирования, и как следствие – утрате государственного суверенитета.

Соединенные Штаты и их союзники значительно увеличили объемы военной и военно-технической помощи Украине.

На сегодня поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств. Наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 млрд. долларов, из них только на военные нужды – около 170 млрд. долларов.

С февраля 2022 г. Киеву переданы тысячи образцов вооружения и военной техники, а также значительное количество боеприпасов различных типов.

Продолжается подготовка украинских военнослужащих.

Тем не менее, несмотря на колоссальную помощь Запада, инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках, и российские войска проводят наступление по всему фронту.

В этом году освобождено более 190 населенных пунктов, под контроль перешло около 4500 кв. км территории.

Потери противника с начала СВО составили около миллиона человек убитыми и ранеными, около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии, а также более 1500 пусковых установок систем залпового огня.

В ответ на успехи России киевский режим в начале августа предпринял террористическую атаку на территорию Курской области. Целью этой провокации является информационный эффект для западных спонсоров. Киев рассчитывал на оттягивание резервов российских войск с Донбасса, но этого не произошло.

Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории. В настоящее время уничтожение и выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов продолжается.

В период боевых действий в Курском приграничье противник лишился более 42 тыс. человек, свыше 1800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня.

Очередным витком эскалации конфликта на Украине явилось санкционированное США и их союзниками по НАТО применение своих систем оружия большой дальности по территории в глубине Российской Федерации.

По сути США разрешили сами себе применять эти системы по территории России.

ВСУ самостоятельно не имеют возможности вводить данные космической разведки, обеспечить подготовку полетных заданий для ракет.

Фактически США после ударов по территории России стали непосредственными участниками конфликта, что означает его эскалацию.

В ответ на применение американских и британских ракет по территориям Брянской и Курской областей 21 ноября этого года российские Вооруженные Силы провели испытание новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" по одному из объектов военно-промышленного комплекса Украины.

В дальнейшем будем реагировать на подобные действия исходя из оценок угроз безопасности.

Негативные изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания и адаптации ее к новым реалиям.

Согласно утвержденным Президентом Российской Федерации 19 ноября этого года Основам госполитики, агрессия против России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение на нашу страну.

Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых осуществляется ядерное сдерживание, а также уточнен перечень военных опасностей и угроз, для нейтрализации которых могут быть задействованы средства ядерного сдерживания.

Новые основы госполитики стали поводом для развертывания на Западе активной пропагандистской кампании с обвинениями в адрес России в усилении ядерной риторики и стремлении снизить порог ядерного сдерживания.

Подчеркну, что так называемый "порог сдерживания" не определен никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника.

В доктрине США порог применения ядерного оружия обозначен не четко и существенно ниже, чем в российских обновленных документах.

При этом, ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности нами будут предприняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным.

В складывающейся обстановке Министерство обороны Российской Федерации продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности страны.

В течение года решались задачи по повышению боевого потенциала Вооруженных Сил, совершенствованию подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием.

Основой безопасности страны является ядерная "триада".

На сегодняшний день в наземной группировке СЯС полностью завершено перевооружение на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы. Продолжается плановое переоснащение стационарной группировки на ракетный комплекс стратегического назначения "Ярс".

В морских СЯС завершаются государственные испытания новой РПЛСН проекта "Борей-А" "Князь Пожарский". Кроме того, в стадии строительства находятся еще два атомных подводных крейсера "Борей-А", которые до 2028 года будут включены в боевой состав Военно-Морского Флота.

В авиационные СЯС в текущем году начаты поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160м. Продолжается модернизация находящихся в боевом составе самолетов Ту-160 и Ту-95мс за счет оснащения их более мощными двигателями, новым бортовым оборудованием, а также расширения номенклатуры применяемых авиационных средств поражения.

На сегодняшний день доля современного вооружения в СЯС составляет 95%.

С учетом расширения НАТО и опыта проведения специальной военной операции принимались необходимые меры по развитию сил общего назначения.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжено поэтапное наращивание состава Вооруженных Сил, их штатная численность увеличена до полутора миллиона военнослужащих.

В Сухопутных войсках в этом году сформированы Московский и Ленинградский военные округа, две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений.

Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны Российской Федерации сформировано одно соединение Воздушно-космических сил. Завершается формирование первого полка, оснащенного зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны.

В Военно-Морском Флоте созданы речная флотилия и два соединения. В его состав приняты 38 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе многоцелевая атомная подводная лодка и малые ракетные корабли – носители высокоточного оружия большой дальности.

Главным мероприятием подготовки Вооруженных Сил в этом году стало стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024". На него были привлечены силы флотов и Каспийской флотилии, а также соединения и воинские части Воздушно-космических сил.

В ходе учения на Дальнем Востоке силы Тихоокеанского флота действовали совместно с корабельными и авиационными группировками Народно-освободительной армии Китая.

Военно-Морской Флот России продемонстрировал готовность выполнить задачи по обеспечению защиты национальных интересов в важных районах Мирового океана, а также задачи региональной безопасности совместно с вооруженными силами дружественных государств.

В качестве наблюдателей на учении были представлены десять стран. Подобная практика подготовки войск будет продолжена и в дальнейшем.

В следующем году основным мероприятием подготовки Вооруженных Сил станет совместное стратегическое учение с вооруженными силами Белоруссии – "Запад-2025".

В рамках военного и военно-технического сотрудничества продолжалось наращивание темпов взаимодействия с зарубежными военными ведомствами. По итогам года реализовано более 700 значимых мероприятий.

Особое внимание уделялось закреплению надежных, долгосрочных и взаимовыгодных двусторонних отношений в рамках Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ и СНГ, а также с дружественными государствами из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Продолжен курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем, а также наращивание взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества с Индией.

Активизировано всестороннее взаимодействие с КНДР. В июне этого года главами России и КНДР подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В текущем году проведены заседания Совета министров обороны государств – участников СНГ, Совета министров обороны ОДКБ, Военного комитета ОДКБ, Совещание министров обороны государств – членов ШОС и другие.

В формате ОДКБ основные усилия были сосредоточены на обеспечении готовности компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ к оперативному реагированию на вызовы и угрозы военной безопасности государств – членов Организации. Проведены совместные учения с вооруженными силами Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Активно осуществляется взаимодействие со странами Латинской Америки. В настоящее время Венесуэла, Куба и Никарагуа являются нашими стратегическими партнерами. Укрепление взаимодействия в оборонной сфере будет продолжено.

Стратегический характер носит сотрудничество с Исламской Республикой Иран. В марте в северной части акватории Индийского океана проведено российско-иранско-китайское военно-морское учение "Морской пояс безопасности".

Несмотря на поощрение странами коллективного Запада неприкрытой русофобии, отмечается высокий интерес к Международному военно-техническому форуму "АРМИЯ".

В текущем году, невзирая на попытки открытого давления Запада, в работе Форума приняли участие 80 иностранных делегаций, 35 из которых возглавляли руководители военных ведомств и начальники генеральных штабов, а также более 120 зарубежных компаний.

На тематических площадках было представлено свыше 240 экспозиций, в том числе из дружественных стран – Белоруссии, Ирана и Китая.

Проведены выставки трофейной военной техники, захваченной российскими военнослужащими в ходе СВО. Экспозиция состояла из более чем 30 экспонатов бронетехники и различных типов стрелкового и инженерного вооружения производства стран – членов НАТО.

Уважаемые дамы и господа!

В следующем году 9 мая будем отмечать восьмидесятую годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня некоторые страны стараются исказить историю и обесценить Великую Победу над фашизмом, уничтожают памятники, стремятся стереть историческую правду о подвиге советского народа.

Россия всегда будет помнить и не позволит предать забвению героизм граждан Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции, проявленный в борьбе с фашизмом.

Подводя итоги деятельности Вооруженных Сил в этом году, отмечу, что все задачи, поставленные руководством страны, выполнены.

Вооруженные Силы развиваются – идет обновление вооружения и военной техники, растет уровень подготовки руководящего состава и подразделений.

При проведении СВО нами накоплен большой практический опыт ведения боевых действий различными формированиями, применения авиации, войск ПВО и других родов войск. Цели специальной военной операции безусловно будут достигнуты.

У нас имеется четкое понимание возможностей потенциального противника, его тактики действий на поле боя, сильных и слабых сторон вооружений западного производства.

Мы знаем, что необходимо делать и какие задачи предстоит решать.

В дальнейшем продолжим работу по созданию условий для стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие Армии и Флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны.

В заключение хочу поблагодарить вас, уважаемые дамы и господа, за конструктивное сотрудничество, а также поздравить с наступающим Новым 2025 годом и Рождеством. Желаю вам и вашим близким здоровья, мира и благополучия.

Благодарю за внимание".