Два корабля снабжения для Португалии построят в Турции

Во вторник, 17 декабря, ВМС Португалии заключили контракт с турецкой судостроительной компанией STM Naval Solutions, предполагающий поставку двух кораблей снабжения. Как отмечает Naval News, для STM это первая экспортная сделка с государством Евросоюза и НАТО.

Церемония подписания контракта состоялась в Лиссабоне. На мероприятии присутствовали несколько официальных лиц, в том числе глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн, начальник штаба ВМС Португалии адмирал Энрике Гувейя-и-Мело, гендиректор STM Озгюр Гюлерюз, турецкий посол Халдун Коч, а также представители португальских Минобороны и флота.

Корабли снабжения для ВМС Португалии STM Naval Solutions

Халук Гёргюн подчеркнул стратегическую важность достигнутого соглашения.

"Сегодня мы официально оформляем наше первое военно-морское партнерство с Португалией, – отметил он. – Оборонная промышленность Турции достигла значительного прогресса за последние годы, расширив не только производственные возможности, но и экспорт в страны-союзники".

В свою очередь гендиректор STM Озгюр Гюлерюз указал на многофункциональность будущих кораблей.

"Корабли получат модульную конструкцию, чтобы соответствовать оперативным потребностям ВМС Португалии, – сообщил он. – Они смогут поддерживать десантные операции и пополнять запасы корабельных групп в море, обеспечивая при этом повышенную скорость и грузоподъемность".

Постройка кораблей развернется на турецкой верфи в 2025 году.

При длине 137 метров и водоизмещении 11 тысяч тонн корабли смогут развивать скорость свыше 18 узлов и поддерживать операции до 90 дней. Каждый из них будет вмещать 100 человек (экипаж – 50 человек). Предусмотрены вертолетная площадка и ангар для БПЛА.

Корабли вооружат системами ближнего боя – дистанционно управляемыми модулями с 12,7-мм пулеметами, а также системами постановки помех и ложных целей.

Вместимость кораблей предполагает загрузку 4000 куб. метров судового топлива, 350 куб. метров авиационного топлива, 700 куб. метров генерального груза, 650 куб. метров пресной воды, до 20 легких боевых машин, а также шести 20-футовых контейнеров на палубе.