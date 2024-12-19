Войти
Flotprom

Два корабля снабжения для Португалии построят в Турции

229
0
0
Корабли снабжения для ВМС Португалии
Корабли снабжения для ВМС Португалии.
Источник изображения: STM Naval Solutions

Во вторник, 17 декабря, ВМС Португалии заключили контракт с турецкой судостроительной компанией STM Naval Solutions, предполагающий поставку двух кораблей снабжения. Как отмечает Naval News, для STM это первая экспортная сделка с государством Евросоюза и НАТО.

Церемония подписания контракта состоялась в Лиссабоне. На мероприятии присутствовали несколько официальных лиц, в том числе глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн, начальник штаба ВМС Португалии адмирал Энрике Гувейя-и-Мело, гендиректор STM Озгюр Гюлерюз, турецкий посол Халдун Коч, а также представители португальских Минобороны и флота.

Корабли снабжения для ВМС Португалии

STM Naval Solutions


Халук Гёргюн подчеркнул стратегическую важность достигнутого соглашения.

"Сегодня мы официально оформляем наше первое военно-морское партнерство с Португалией, – отметил он. – Оборонная промышленность Турции достигла значительного прогресса за последние годы, расширив не только производственные возможности, но и экспорт в страны-союзники".

В свою очередь гендиректор STM Озгюр Гюлерюз указал на многофункциональность будущих кораблей.

"Корабли получат модульную конструкцию, чтобы соответствовать оперативным потребностям ВМС Португалии, – сообщил он. – Они смогут поддерживать десантные операции и пополнять запасы корабельных групп в море, обеспечивая при этом повышенную скорость и грузоподъемность".

Постройка кораблей развернется на турецкой верфи в 2025 году.

При длине 137 метров и водоизмещении 11 тысяч тонн корабли смогут развивать скорость свыше 18 узлов и поддерживать операции до 90 дней. Каждый из них будет вмещать 100 человек (экипаж – 50 человек). Предусмотрены вертолетная площадка и ангар для БПЛА.

Корабли вооружат системами ближнего боя – дистанционно управляемыми модулями с 12,7-мм пулеметами, а также системами постановки помех и ложных целей.

Вместимость кораблей предполагает загрузку 4000 куб. метров судового топлива, 350 куб. метров авиационного топлива, 700 куб. метров генерального груза, 650 куб. метров пресной воды, до 20 легких боевых машин, а также шести 20-футовых контейнеров на палубе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
Турция
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 10:09
  • 6491
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 02:33
  • 2
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 19.12 01:38
  • 1
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности
  • 19.12 01:37
  • 8535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 01:24
  • 1
Подоляк считает, что западные вряд ли появятся на Украине в перспективе
  • 18.12 21:32
  • 1
В США рассказали о «молоте Путина»
  • 18.12 21:13
  • 49
Уроки Сирии
  • 18.12 10:51
  • 1
ВКС России выполнили полет над Балтикой
  • 18.12 10:43
  • 1
Небензя: Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов
  • 18.12 10:33
  • 1
Reuters: Индия и Япония хотят применять лазер для уничтожения мусора в космосе
  • 18.12 10:30
  • 2
Теракт трусости: кому выгодно убийство генерала Игоря Кириллова
  • 18.12 03:12
  • 0
Разделение Запада по "традиционной" линии Франция-Германия?
  • 17.12 22:54
  • 0
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления