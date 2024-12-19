ВМС Канады приняли шестой патрульный корабль арктической зоны AOPS

ЦАМТО, 18 декабря. Компания Irving Shipbuilding объявила о состоявшемся на верфи Halifax Shipyard спуске на воду последнего из шести заказанных для ВМС Канады прибрежных патрульных кораблей арктической зоны AOPS класса "Гарри ДеВольф", (AOPV 435) "Роберт Хэмптон Грей".

После спуска на воду корабль был пришвартован у пирса на верфи Halifax Shipyard, где продолжатся работы по его подготовке к ходовым испытаниям и передаче ВМС Канады.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2015 года правительство Канады подписало с Irving Shipbuilding контракт стоимостью 3,5 млрд. кан. долл. (2,56 млрд. долл. США) на строительство для ВМС страны пяти патрульных кораблей арктической зоны. Опцион на строительство шестого корабля был реализован в ноябре 2018 года.

Корабли предназначены для патрулирования северных регионов Канады и должны стать ядром усиленного присутствия ВС страны в арктическом регионе. Они могут применяться в условиях однолетнего льда толщиной до 120 см.

Строительство головного корабля серии, "Гарри ДеВольф", началось в сентябре 2015 года. Корабль был принят на вооружение 26 июня 2021 года. Второй корабль серии, (AOPV 431) "Маргарет Брук", был принят на вооружение 28 октября 2022 года, третий и четвертый, (AOPV 432) "Макс Бернэйс" и (AOPV 433) "Уильям Холл", – в мае 2024 года, пятый, (AOPV 434) "Фредерик Ролетт", – в августе 2024 года.

Резка стали для (AOPV 435) "Роберт Хэмптон Грей" началась 15 августа 2022 года. Планируется, что его поставка заказчику будет выполнена в 2025 году.

Длина корабля класса "Гарри ДеВольф" составляет 103,6 м, максимальная ширина – 19 м, водоизмещение – 6615 т. Судно развивает максимальную скорость 17 узлов, дальность хода – 6800 морских миль на скорости 14 узлов, автономность – 120 суток. Корабли могут проламывать лед толщиной 1 м, двигаясь со скоростью до 3 узлов. На борту могут размещаться 65 членов экипажа и 20 человек десанта, имеется значительное пространство для перевозки грузов, небольших транспортных средств и катеров. Судно оборудовано площадкой и ангаром для вертолета CH-148 "Циклон" или другого легкого многоцелевого вертолета. Корабль несет 8,5-метровую скоростную шлюпку. В качестве вооружения используются 25-мм дистанционно управляемая АУ Mk.38 Mod-2 и два 12,7-мм пулемета.

Предприятие Halifax Shipyard также продолжает строительство двух вариантов AOPS для Береговой охраны Канады.