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ЦАМТО

Ильхам Алиев: оборонный бюджет Азербайджана в 2025 году станет рекордным из-за накачки Армении оружием

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Военнослужащие ВС Азербайджана
Военнослужащие ВС Азербайджана.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

ЦАМТО, 18 декабря. Азербайджан вынужден принять рекордный военный бюджет в 5 млрд. долл. из-за накачки Армении вооружениями со стороны Запада, заявил в интервью ВГТРК и "РИА Новости" президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы, естественно, вынуждены предпринимать адекватные меры. Следующий наш военный бюджет в 2025 году будет рекордным – это порядка 5 млрд. долл.", – отметил он.

Как заявил И.Алиев, за вооружением Армении стоят Франция, Индия и США, причем, как отметил президент, в Вашингтоне не признают этих поставок, хотя Азербайджан отследил американские военно-транспортные самолеты в армянских аэропортах.

Как напоминает агентство, в июне глава французского Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву.

После этого пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила, что таким образом французские власти ведут провокационную деятельность на Южном Кавказе и препятствуют нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению стабильного мира в регионе.

Поставки Францией наступательных вооружений Армении представляют реальную угрозу для Азербайджана, подчеркнул И.Алиев.

"То оружие, которое правительство Макрона поставляет Армении – это наступательное смертоносное вооружение, которое представляет практическую угрозу для Азербайджана", – отметил он.

По его словам, Азербайджан не раз призывал Баку и Вашингтон остановить милитаризацию Армении.

"Мы неоднократно доводили до Армении и ее покровителей в госдепартаменте США, что это должно быть прекращено. Но, к сожалению, мы не были услышаны. Процесс вооружения Армении идет семимильными шагами", – подчеркнул И.Алиев.

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