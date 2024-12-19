ЕК перевела Киеву транш в €4,1 млрд из Фонда поддержки Украины

Объем макрофинансового кредитования по этой линии довели до €16,1 млрд

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) перевела Киеву транш в €4,1 млрд из европейского Фонда поддержки Украины, доведя объем макрофинансового кредитования по этой линии до €16,1 млрд, сообщила пресс-служба ЕК.

Еврокомиссия уточнила, что решение о перечислении этих средств стало возможным после того, как Киев выполнил очередной пакет требований Брюсселя по "реформированию экономики" и внесению изменений в национальное законодательство, в том числе по вопросам регулирования бизнеса, рынка труда, энергорынка и борьбы с коррупцией. Все эти положения были включены в меморандум о взаимопонимании с Еврокомиссией.

Европейский Фонд поддержки Украины - это программа макрофинансового кредитования Киева на €50 млрд, рассчитанная до конца 2027 года, которая была принята в конце 2023 года. Учитывая, что из нее только за первый год истрачено €16,1 млрд, на четыре года при сопоставимых темпах кредитования денег не хватит.