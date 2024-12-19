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РИА Новости

ВС России выполнили все поставленные задачи в 2024 году, заявил Герасимов

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Герасимов: ВС РФ выполнили все поставленные руководством страны задачи в 2024

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Вооруженные силы России выполнили в 2024 году все задачи, поставленные руководством страны, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Подводя итоги деятельности Вооруженных сил в этом году, отмечу, что все задачи, поставленные руководством страны, выполнены", - сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Он уточнил, что идет обновление вооружения и военной техники, растет уровень подготовки руководящего состава и подразделений.

При проведении спецоперации был накоплен большой практический опыт ведения боевых действий различными формированиями, применения авиации, войск ПВО и других родов войск. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты, подчеркнул Герасимов.

Начальник Генштаба обратил внимание, что у российских войск есть чёткое понимание возможностей потенциального противника, его тактики действий на поле боя, сильных и слабых сторон вооружений западного производства.

"Мы знаем, что необходимо делать и какие задачи предстоит решать. В дальнейшем продолжим работу по созданию условий для стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны", - добавил он.

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