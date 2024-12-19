ВМФ получит три атомные подлодки проекта "Борей-А" до 2028 года

Герасимов: ВМФ получит три стратегические АПЛ проекта "Борей-А" до 2028 года

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России до 2028 года получит три стратегических атомных подводных крейсера проекта "Борей-А", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

На брифинге для иностранных военных атташе он отметил, что в морских стратегических ядерных силах завершаются государственные испытания новой подлодки проекта "Борей-А" "Князь Пожарский".

"Кроме того, в стадии строительства находятся еще два атомных подводных крейсера "Борей-А", которые до 2028 года будут включены в боевой состав Военно-морского флота", - сказал он.