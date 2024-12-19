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ТАСС

Герасимов назвал США непосредственными участниками конфликта после ударов по РФ

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Часть ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино)
Часть ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино).
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Это означает эскалацию, подчеркнул начальник Генштаба ВС России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты после ударов дальнобойными системами по территории России фактически стали непосредственными участниками конфликта, что означает эскалацию. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Очередным витком эскалации конфликта на Украине явилось санкционированное США и их союзниками по НАТО применение своих систем оружия большой дальности по территории в глубине Российской Федерации. По сути США разрешили сами себе применять эти системы по территории России, - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. - ВСУ самостоятельно не имеют возможности вводить данные космической разведки, обеспечить подготовку полетных заданий для ракет. Фактически США после ударов по территории России стали непосредственными участниками конфликта, что означает его эскалацию". 

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