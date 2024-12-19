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РИА Новости

Генштаб рассказал о работе по обеспечению безопасности в Арктике

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Военнослужащие Северного флота на занятиях по тактической подготовке в Мурманской области
Военнослужащие Северного флота на занятиях по тактической подготовке в Мурманской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Герасимов: ВС ведут планомерную работу по обеспечению безопасности в Арктике

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВС РФ ведут планомерную работу по обеспечению безопасности в Арктике, где НАТО наращивает военное присутствие, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Усиливается деструктивная деятельность США и других стран НАТО в Арктике. Для обеспечения своего доминирования в регионе наращивается военное присутствие в высоких широтах и развивается соответствующая военная инфраструктура вблизи границ Российской Федерации", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе.

По его словам, эти действия направлены на координацию антироссийской деятельности альянса и их партнеров в Арктике и ведут к усилению напряженности и росту вероятности конфликта.

"В качестве ответных мер для обеспечения безопасности России ведется планомерная работа по повышению боевых возможностей наших Вооруженных сил и модернизации военных объектов в северных широтах", - заключил начальник Генштаба.

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