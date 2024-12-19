ВМС Франции подтвердили боеготовность новейшей торпеды F21

В минувшие выходные, 14 декабря, атомная подлодка ВМС Франции выпустила новейшую торпеду F21 по корпусу выведенного из эксплуатации сторожевого корабля Premier-Maître L'Her. Как отмечает Naval News, снимки уничтожения корабля подтверждают новые возможности французских подлодок.

Выстрел был произведен с помощью тяжелой 533-мм торпеды F21 с полноценной боеголовкой, способной уничтожать как надводные, так и подводные угрозы.

Применение торпеды F-21, Франция France Navy

Применение торпеды F-21, Франция France Navy

Naval News уточняет, что новая торпеда разработана для оснащения многоцелевых атомных подлодок классов "Рюби" и "Сюффрен", а также для стратегических АПЛ. "Торпеда F21 представляет собой эволюцию вооружения этих субмарин – более скрытное, более дальнобойное и быстрое, менее заметное", – отмечает издание.

По заявлению ВМС Франции, это первый случай применения торпеды F21 с боевым оснащением по кораблю-мишени. Представитель флота, с которым связались журналисты Naval News, объяснил, что это испытание не ставило задачи потопить надводную цель.

"Главная цель этого пуска – измерить воздействие F21 на реальную цель", – подчеркнул собеседник издания.

Проведенное испытание имеет большое значение, поскольку стрельбы по надводным целям стали редкостью во Франции. Представитель флота подтвердил, что два десятилетия ВМС не применяли боевые торпеды для поражения надводных мишеней: в 2004 году потопили списанные десантный корабль "Шамплен" и фрегат "Командан Бори".

Собеседник Naval News отказался раскрыть название или точный класс подлодки, которая запустила торпеду нового поколения, сославшись на служебные директивы. Издание предполагает, что стрельбы проводились в акватории Атлантического океана, поскольку на прошлой неделе публиковались уведомления о закрытии некоторых районов в Бискайском заливе, тогда как в Средиземном море ограничения не вводились. Кроме того, корабль-мишень ранее базировался в Бресте и был выведен из эксплуатации в начале этого года. Также журналисты допускают, что торпеду выпустила головная многоцелевая АПЛ класса "Сюффрен", поскольку ее недавно наблюдали в районе Бреста.

Представитель ВМС Франции подтвердил, что тяжелая торпеда нового поколения F21 полностью готова к эксплуатации на всех французских подводных лодках.

Тяжелая торпеда F21 предназначена для замены устаревших торпед F17 версии Mod2. Первую партию новых торпед поставили еще в ноябре 2019 года.

По данным Naval Group, F21 обладает исключительными характеристиками, отвечающими строгим требованиям французского флота: усовершенствованный режим самоуправления, способность действовать на мелководье и в закрытых акваториях.

F21 имеет стандартный диаметр 533 мм, длина – 6 метров, масса – 1550 кг. Торпеда развивает скорость более 50 узлов, дальность применения превышает 27 морских миль (50 км). Рабочая глубина – до 500 метров.

Торпеда изначально управляется по оптоволокну, а затем использует акустическое самонаведение. Ее электродвигатель приводится в действие батареей на основе соединения оксида серебра и алюминия.