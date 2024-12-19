В Москве состоялось расширенное заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск

ЦАМТО, 18 декабря. В Москве 17 декабря под руководством главнокомандующего СВ генерала армии Олега Салюкова состоялось расширенное заседание Военного совета Главного командования Сухопутных войск.

В мероприятии приняли участие представители командования военных округов, начальники вузов и учебных центров Сухопутных войск, руководящий состав Главного командования и ветераны войск.

Перед началом заседания участникам была представлена экспозиция перспективных образцов боевой экипировки, средства связи, широкий спектр ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и фотовыставка, отражающая повседневную деятельность и боевую подготовку Сухопутных войск.

После прослушивания Гимна Сухопутных войск на заседании Военного совета были определены лучшие мотострелковые, танковые, ракетные, реактивные, артиллерийские, разведывательные и другие соединения Сухопутных войск.

Основной темой заседания стало подведение итогов деятельности Сухопутных войск в 2024 году и постановка задач на 2025 год.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения государственными и ведомственными наградами, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.