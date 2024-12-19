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ЦАМТО

Польское радио: система ПВО/ПРО "Висла" достигла начальной оперативной готовности

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 18 декабря. Польская система противовоздушной и противоракетной обороны "Висла" достигла начальной оперативной готовности. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Польское радио.

"В полдень 18 декабря доклад по этому поводу получит вице-премьер, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Это должно произойти на территории ракетной части в Сохачеве во время заключительных учений, в которых примут участие пусковые установки Patriot, входящие в состав системы "Висла", – говорится в сообщении.

Уточняется, что начальной оперативной готовности достигли две батареи пусковых установок Patriot. Это вооружение было закуплено Польшей в США, в течение нескольких лет оно последовательно поставлялось польским ракетным частям. Контракт стоимостью несколько десятков миллиардов злотых был подписан весной 2018 года.

Ранее Вашингтон также подтвердил поставку современных систем боевого управления ПВО, которые являются ключевым элементом программы "Висла".

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