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ЦАМТО

Согласован контракт на поставку танков "Леопард-2A8" ВС Литвы

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Источник изображения: Фото: kam.lt

ЦАМТО, 18 декабря. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в ходе своего первого официального визита в Берлин 16 декабря подписала соглашение, подтверждающее закупку ОБТ "Леопард-2" для ВС страны.

Данным документом Министерство национальной обороны Литвы уполномочило Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw) подписать от его имени с компанией KNDS Deutschland GmbH контракт поставку 44 танков "Леопард-2A8" и сопутствующего оборудования.

Как заявила министр, соглашение о поставке танков "Леопард" является крупнейшей закупкой ВВТ в истории Литвы. Это важнейшая веха в модернизации вооруженных сил и укреплении региональной безопасности. Кроме того, по ее словам, закупка "Леопард-2A8" также откроет возможности для укрепления взаимодействия ВС Литвы и Германии.

ОБТ войдут в состав танкового батальона формируемой в Литве национальной пехотной дивизии. По итогам оценки, одобренной в январе Государственным советом обороны, немецкие танки "Леопард-2" признаны оптимальным вариантом для покупки.

На встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом Д.Шакалене также поблагодарила Германию "за лидерство в обеспечении обороны и безопасности Европы и балтийского региона".

Министр заверила Б.Писториуса, что задача переброски немецкой бригады в Литву, зафиксированная в плане действий в декабре прошлого года, останется неизменной. Одновременно с переброской немецких солдат в Литву решаются вопросы условий проживания в Литве членов их семей.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2024 года Государственный совет обороны Литвы одобрил включение в Закон о формировании структуры вооруженных сил предложения о создании нового соединения, пехотной дивизии, а также ее оснащения танками "Леопард-2". В октябре 2024 года госсовет обороны принял окончательное решение о покупке "Леопард-2A8".

Решение о покупке "Леопард-2" было основано на результатах оценки, проведенной МНО Литвы и другими соответствующими учреждениями с учетом политических, экономических и финансовых аспектов. По итогам оценки МНО Литвы было поручено начать переговоры с немецкими производителями и другими странами, заинтересованными в приобретении техники.

Ранее, 1 октября 2024 года, глава военного ведомства Литвы (на тот момент) Лауринас Кащюнас подтвердил в интервью телеканалу LRT намерение до конца года заключить контракт на поставку ОБТ "Леопард-2" для формирования первого литовского танкового батальона. Планируется, что совместно с Германией и другими странами партнерами, будет приобретена новейшая версия данного танка – "Леопард-2A8". В состав состоящего из трех рот танкового батальона войдут 44 танка.

На данном этапе детали подготовленного контракта, включая его стоимость и сроки поставки, не раскрываются, хотя были заранее анонсированы. Компания KNDS также пока не комментирует соглашение.

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Страны
Германия
Литва
Продукция
Leopard-2
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