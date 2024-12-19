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РИА Новости

Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Патрушев: Арктика становится ключевым регионом для обеспечения безопасности

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Арктика становится ключевым регионом с точки зрения обеспечения безопасности России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Климатические изменения и развитие технологий создают больше возможностей для освоения значительных запасов ресурсов и использования транспортного потенциала Арктики. Это делает её всё более привлекательной для арктических и неарктических государств. В этой связи политическая напряженность и соперничество в арктических широтах неуклонно возрастают. Военная активность стран-членов НАТО в Арктике способствует росту конфликтного потенциала в регионе", - сказал Патрушев на заседании Морской коллегии.

Проводимая странами Запада политика по сдерживанию России, введение санкций осложняют реализацию российских арктических проектов, отметил Патрушев. Заморожено международное сотрудничество по линии Арктического совета и других международных форматов, действующих в Арктическом регионе, предпринимаются попытки обсуждения арктических проблем без России, добавил Патрушев.

"В этих условиях Арктическая зона России становится территорией, имеющей ключевое значение для реализации национальных интересов и обеспечения национальной безопасности. Здесь проходит самая протяженная часть государственной границы России – около 20 тысяч километров, которую необходимо охранять и защищать от участившихся провокационных действий наших арктических соседей", - подчеркнул Патрушев.

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
Арктика
Изменение климата
1 комментарий
№1
19.12.2024 01:38
Защищать границу не только при помощи Федеральной службы безопасности с погранвойсками ,но и при помощи ВМФ России.
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