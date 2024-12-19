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Военное обозрение

Зарубежная пресса назвала технологии по снижению когнитивной нагрузки на современного солдата

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Источник изображения: topwar.ru

Современное поле боя предъявляет к солдатам беспрецедентный набор технологических требований и оперативных сложностей. Солдаты по-прежнему сталкиваются с вечными проблемами, связанными с действиями в ночное время, в суровых погодных условиях, под вражеским огнём и в общем хаосе войны. Идя в ногу со временем, вооружённые силы должны оснащать своих военнослужащих инструментами, которые повышают эффективность, не создавая чрезмерной когнитивной нагрузки, отмечает военное издание Asian Military Review.

По словам авторов издания, хорошим подспорьем в этом направлении станут спутниковая система радиосвязи SlingShot и компактный приемник GENSS, что предлагают практические решения нескольких ключевых проблем, с которыми сегодня сталкиваются солдаты.

Система SlingShot и приемник GENSS обеспечивают безопасное подключение в режиме реального времени, что позволяет военным, правоохранительным органам и службам по чрезвычайным ситуациям работать в сложных условиях.

Они расширяют диапазон устаревших радиостанций от 30 км до более чем 1000 км. Эти системы доступны в разных конфигурациях – для ношения на спине, для использования на автомобиле, для морского и авиационного применения. SlingShot может функционировать сутки на одной литий-ионной батарее.

Подобные технологические решения позволяют солдатам уверенно ориентироваться в сложных условиях современного поля боя, что напрямую способствует успеху миссии и безопасности личного состава, утверждает Asian Military Review, всё-таки не вполне конкретно поясняя, чем рация (даже с внушительной дальностью обмена сигналом) может существенно снизить «когнитивную нагрузку» для солдата. Видимо, упор на то, что самостоятельных решений в зоне боёв принимать не нужно вовсе, а всё будут подсказывать посредством рассмотренного оборудования.

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