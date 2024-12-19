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РИА Новости

В Госдуме предложили направлять киберспортсменов в новый род войск

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Киберспортсмены играют в World of Tanks.
Киберспортсмены играют в World of Tanks.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Депутат Хамитов: киберспортсменов можно направлять в войска беспилотных систем

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Киберспортсменов можно по достижении призывного возраста направлять на срочную службу в войска беспилотных систем, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов предложил в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина сформировать Войска беспилотных систем.

"В России есть огромное количество киберспортсменов, часть из которых можно было бы по достижении призывного возраста направлять на срочную службу именно в эти войска. Там ребята могли бы повысить уровень своего профессионализма, а войска в свою очередь – получить грамотных специалистов, владеющих современной цифровой техникой", - сказал Хамитов.

Он также напомнил, что ранее высказывал инициативу о создании беспилотных войск, предложив создание таких войск как вариант альтернативной службы. По мнению Хамитова, у России имеются для этого все ресурсы, поэтому он "целиком и полностью" поддерживает решение о создании войск беспилотных систем.

"Выступление министра не оставляет камня на камне от потуг западной пропаганды, постоянно вещающей о якобы кризисе в нашей оборонной отрасли. Мы видим, что армия снабжается всем необходимым, а масштабы продвижения и освобождения территорий не дают усомниться в успешном исходе СВО", - заключил парламентарий.

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