Средства поступят до конца года, сообщил портал

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Администрация уходящего президента США Джо Байдена направит Украине военную помощь в размере $1,22 млрд до конца 2024 года. Об этом сообщил американский портал Defense One со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Министерства обороны США.

По его словам, выделение средств предполагается в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), которая подразумевает закупку оружия у американских производителей.

В начале декабря агентство Reuters со ссылкой на документ сообщало, что по линии USAI американская администрация работает над подготовкой очередного пакета военной помощи Украине на сумму $988 млн.

Администрация Байдена активно поддерживала Киев, предоставляя значительные финансовые и военные ресурсы. Эта поддержка включала поставки вооружений, обучение украинских военных и гуманитарную помощь на общую сумму свыше $59 млрд. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость Москвы и не изменит ход СВО.