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ТАСС

ФРГ закроет центр ремонта украинской военной техники в Словакии

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Источник изображения: Фото: honvedelem.hu

Планируется, что в начале 2025 года военная техника ВСУ будет ремонтироваться на территории Германии

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Власти ФРГ приняли решение закрыть центр ремонта крупногабаритной военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в Словакии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Министерства обороны Германии.

Он подтвердил, что центр будет закрыт к концу 2024 года. Планируется, что в начале 2025 года военная техника ВСУ будет ремонтироваться на территории ФРГ. По словам представителя оборонного ведомства, причина такого решения связана с "изменением условий" и "чрезвычайной сложностью" ремонтных работ. Агентство отмечает, что сотрудничество Германии и Словакии в вопросе восстановления украинской техники осложняется разногласиями относительно "интерпретации европейских таможенных правил". Кроме того, словацкий премьер-министр Роберт Фицо зачастую подвергается критике со стороны ЕС за проведение независимой политики в украинском вопросе, не совпадающей с линией Брюсселя.

Агентство напоминает, что центр в Словакии работает с конца 2022 года, его сотрудники занимаются ремонтом крупной техники германского производства, включая самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, бронетранспортеры Dingo, ракетные системы залпового огня MARS II, а также зенитные самоходные установки Gepard. Еще несколько германских центров по ремонту военной техники находятся в Литве и на Украине.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружения на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта. 

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