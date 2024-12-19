Захарова считает, что Киев, как обычно, разворует военную помощь Запада

Те, кто узурпировал власть на Украине, готовы "продать страну за бесценок своим заокеанским хозяевам", отметила дипломат

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сколько бы военной и финансовой помощи ни было передано Украине коллективным Западом, все это будет разворовано агонизирующим киевским режимом, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все, что союзники передадут агонизирующему киевскому режиму при полном боевом превосходстве на фронте российских вооруженных сил, будет, как обычно, разворовываться теми, кто узурпировал власть на Украине и готов продать страну за бесценок своим заокеанским хозяевам", - отметила дипломат.

Захарова напомнила, что 13 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Киеву со складов Пентагона дополнительной военной помощи на $500 млн. "Это 73-й пакет помощи Киеву от Вашингтона. Правда, каждый пакет помощи Вашингтона Киеву становится тем самым черным пакетом для граждан Украины, в который их потом упаковывают", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в этот пакет помощи от Запада войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, для отражения огня беспилотников, артиллерийские боеприпасы калибра 105 мм и 155 мм, высокоскоростные противолокационные ракеты, противоминные транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической, ядерной защиты. А на прошлой неделе, заметила Захарова, США выделили Украине два пакета военной помощи на сумму свыше $725 млн, в них также вошли боеприпасы для HIMARS, беспилотники, артиллерийские боеприпасы, которые бандеровцы используют для совершения своих преступлений.

"От Вашингтона стараются не отставать и в западной Европе. 16 декабря премьер-министр Норвегии объявил о решении правительства выделить $242 млн на так называемое содействие ВМС Украины на, как там было написано, "сдерживание Черноморского флота России". Часть этих средств пойдет на подготовку украинских моряков в учебном центре в Румынии", - добавила официальный представитель дипведомства РФ.

Тем временем, продолжила Захарова, посол Украины в США Оксана Маркарова "с тревогой обнаружила, что Палатой представителей Конгресса из проекта оборонного бюджета США на 2025 год был вычеркнут пункт о лендлизе для Киева". "Вашингтон, не дожидаясь вступления в должность [избранного президента США Дональда] Трампа, готовится к сокращению помощи своим вороватым украинским подопечным. Существенное бремя финансовой и военной помощи режиму [Владимира] Зеленского американцы, очевидно, переложат на западную Европу, где все настойчивее звучат призывы сократить объемы социальных выплат в пользу увеличения расходов на пресловутую оборону. Европа и ее население для англосаксов является традиционным расходным материалом, как они привыкли говорить, "сопутствующими потерями" в разжигаемых ими мировых войнах, конфликтах", - подытожила дипломат.