The Telegraph: США планируют разместить ядерное оружие в Великобритании

Источник изображения: topwar.ru

США планируют в ближайшие годы разместить тактические ядерные вооружения на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Великобритании.

Как сообщает британская газета The Telegraph, на вышеназванной базе в настоящее время идет строительство хранилища тактического ядерного оружия, завершить которое планируется в течение нескольких ближайших лет. При этом издание отмечает, что власти Великобритании и Франции в стремлении снизить свою военную зависимость от США обсуждают возможность двустороннего сотрудничества в сфере разработки собственного тактического ядерного оружия.

По данным британского издания, предполагается, что после завершения строительных работ некоторое количество ядерных боеголовок будут перемещены на объект из США. В настоящее время в Европе размещены около 100 американских ядерных боеголовок. Размещение американского ядерного оружия в Великобритании может произойти впервые за 15 лет.

Ранее руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт заявил, что Вашингтон продолжает подготовку к размещению ядерного оружия на территории Великобритании, однако на данный момент оно пока еще не доставлено на остров.

Комментируя этот шаг Вашингтона и Лондона, замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что власти США и Великобритании ошибаются, если полагают, что этот шаг станет актом сдерживания РФ, поскольку Россия неизбежно найдет способы, «как обойтись с этим».