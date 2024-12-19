Reuters: SpaceX временно теряла управление кораблем миссии Polaris Dawn

Это происходило в сентябре, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Отключение электричества на одном из объектов компании SpaceX привело к потере наземного управления кораблем первой коммерческой миссии Polaris Dawn как минимум на час. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, ввиду отсутствия электричества центр управления полетами SpaceX временно не мог управлять своим кораблем Crew Dragon, на борту которого находились космические туристы. В это время судно поддерживало связь с Землей через спутниковую сеть Starlink. "Потеря управления - это большая проблема, - поясняет один из источников агентства. - Весь смысл присутствия операторов миссии на Земле [заключается в том, чтобы] иметь возможность быстро отреагировать, если что-то случится".

Источники отмечают, что SpaceX уведомила Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) об инциденте, поскольку через несколько недель после запуска Polaris Dawn корабль того же типа должен был участвовать в миссии с участием астронавтов NASA. По словам собеседника Reuters, компания заверила ведомство, что проблема с электричеством была "быстро решена" и не повторится при будущих запусках.

SpaceX и ее владелец, американский бизнесмен Илон Маск ранее не сообщали об инциденте и не ответили на соответствующий запрос агентства.

О миссии

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов миссии Polaris Dawn - американцев Джареда Айзекмана, Скотта Потита, Сары Джиллис и Анны Менон - состоялся 10 сентября в 05:24 по местному времени (12:24 мск) с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Одной из главных целей миссии стал выход астронавтов в открытый космос. Он состоялся 12 сентября в 06:12 по времени Восточного побережья США (в 13:12 мск), астронавты Айзекман и Джиллис надели специальные скафандры, разработанные SpaceX.

За время проведения полета удалось поставить рекорд: корабль на одном из этапов миссии находился на высоте 1,4 тыс. км, что стало самой большой дистанцией, на которой человек находился от Земли с 1972 года. Экипаж Crew Dragon также провел несколько исследований на околоземной орбите. Приводнение произошло у побережья штата Флорида 15 сентября примерно в 03:38 по местному времени (10:38 мск). Таким образом, первая коммерческая космическая миссия продлилась около пяти суток.