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ТАСС

Ростех разработал аварийный жилет для выживания пилотов в экстремальных условиях

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Пилот ВКС РФ
Пилот ВКС РФ.
Источник изображения: РИА Новости

В его конструкцию встроены баллистические пакеты из арамидной брони с классами защиты Бр1 и С2

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" разработала жилет - носимый аварийный запас (НАЗ) для выживания летчиков в экстремальных условиях, его серийное производство начнется в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"Разработанный специалистами госкорпорации "Ростех" НАЗ-жилет должен повысить безопасность воздушных экипажей в случае непредвиденных обстоятельств. При создании НАЗ использованы как уже готовые элементы, так и новые, разработанные при участии потенциальных пользователей. В комплект входит широкий набор средств оказания первой помощи, различные сигнальные средства, еда, комплект выживания и боевой комплект. Серийное производство НАЗ-жилета начнется в 2025 году", - говорится в сообщении.

В Ростехе рассказали, что новый НАЗ прошел полный комплекс испытаний. В частности, комплект тестировали на центрифуге с перегрузкой 9g, стреляли им на вертикальной катапульте, продували потоком воздуха со скоростью 1 470 км/ ч, нагревали тепловым потоком, имитируя пожар. Испытатель, который находился в кабине центрифуги, отметил, что жилет существенно облегчает воздействие перегрузки и помогает работать противоперегрузочному костюму.

По данным Ростеха, в конструкцию жилета встроены баллистические пакеты из арамидной брони с классами защиты Бр1 и С2 (держат пистолетные патроны и осколки). Для размещения личного оружия используется универсальная кобура с возможностью подгонки под конкретную марку пистолета. В жилет встроена система эвакуации, состоящая из прочных лент с петлями и карабинами, которая позволяет оперативно забрать летчика из воздушного судна или с поверхности земли.

Специально для нового НАЗ создан фонарь-маяк с инфракрасным модулем. Такой маяк позволяет обнаружить потерпевшего аварию летчика ночью с расстояния до 3 км. Фонарь-маяк может светить как обычный фонарь, синим светом - для обнаружения следов крови, а также излучать в тепловом диапазоне. Другая новинка - безжидкостный компас, который может работать при температуре окружающей среды от плюс 50 до минус 60 градусов по Цельсию, а его стрелка стабилизируется быстрее чем у обычных компасов. В НАЗ также есть нож выживания, аптечка с большим набором средств, мягкая фляга с запасом воды и дополнительная емкость с фильтром для очистки воды. 

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