Корабль Crew-10 отправится на МКС и вернет застрявших на станции астронавтов

НАСА: Crew-10 вернет застрявших на МКС астронавтов в конце марта 2025 года

Космический корабль Crew-10 отправится на Международную космическую станцию (МКС) в марте 2025 года, он же вернет на Землю застрявший на станции экипаж Starliner. Об этом сообщает НАСА, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, SpaceX Crew-10 с экипажем отправится на МКС не ранее конца марта 2025 года.

Ранее НАСА отложило первый штатный полет корабля Boeing Starliner к МКС. Штатные полеты Starliner к МКС должны были стартовать в начале 2025 года. В НАСА продолжают анализировать ситуацию вокруг Starliner, в частности, необходимость еще одного испытательного полета к МКС.

7 сентября Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме.