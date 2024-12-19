Танк "Т-90" замечен в США. Откуда он там взялся

Источник изображения: Фото: "Танкодром", Отвага2004

На территории США, у армии, а также в частных коллекциях имеется масса зарубежной боевой техники, в том числе достаточно редкие экземпляры. Какие-то образцы были получены в результате двух войн в районе Персидского залива. Например, после 1991 года за океан были переправлены модернизированные иракские Т-55, получившие прозвище Enigma.

Различная бронетанковая техника переправлялась из стран, входивших в организацию Варшавского договора, а также с территории бывшего Советского Союза. Как мы уже неоднократно писали, больше всех в этом преуспела Украина, поделившаяся с американцами пожалуй всеми секретами СССР, которые у нее были.

Так, в социальных сетях появилась фотография танка, своим внешним обликом напоминающего Т-90. Первым делом в глаза бросаются элементы комплекса оптико-электронного подавления "Штора-1": датчики обнаружения лазерного излучения, расположенные по обе стороны от ствола 125-мм орудия, два инфракрасных прожектора.

Источник изображения: Фото: "Танкодром", Отвага2004

Правда, если приглядеться более внимательно, можно понять, что "встроенная динамическая защита" на верхней лобовой детали корпуса отличается от настоящего "Контакта-5", да и другие детали больше напоминают макеты. Как утверждает телеграм-канал "Танкодром", перед нами не Т-90, а сделанное на основе Т-72М1 его подобие.

Для чего он нужен? Есть версия, что на учениях армии США его используют в качестве средства обозначения вероятного противника.

Источник изображения: Фото: "Танкодром", Отвага2004

Источник изображения: Фото: "Танкодром", Отвага2004

Источник изображения: Фото: "Танкодром", Отвага2004

Т-72М1 в роли Т-80БВ

Интересно, что в начале нулевых те же Т-72М1 на американских полигонах выступали в роли Т-80БВ, на них вешали макеты динамической защиты, а в корме башни устанавливали массивную "трубу" оборудования для подводного вождения.

Роман Катков