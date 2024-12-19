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ТАСС

Полет японской ракеты Kairos-2 прервали спустя 10 минут после запуска

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Источник изображения: topwar.ru

Агентство Reuters сообщает, обнаружилось, что "выполнение миссии столкнется со сложностями"

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Японская частная космическая компания Space One прервала полет своей ракеты Kairos-2 с пятью спутниками. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное журналистам.

Полет был прерван "после того, как обнаружилось, что выполнение миссии столкнется со сложностями", говорится в письме. Агентство пишет, что оно было отправлено примерно через 10 минут после запуска ракеты.

Ракета Kairos-2 с пятью спутниками - это первая в Японии ракета, запущенная в космос без участия государства. Запуск был произведен с собственной стартовой площадки компании в префектуре Вакаяма на тихоокеанском побережье главного острова страны Хонсю.

Твердотопливная трехступенчатая ракета Kairos-2 имеет длину 18 метров и вес около 23 тонн. Компания Space One со штаб-квартирой в Токио вела ее разработку с 2018 года. Первая попытка запуска такой ракеты закончилась неудачей. 13 марта нынешнего года через несколько секунд после старта произошел сбой в работе ее двигателя, и ракета взорвалась. Обломки упали в безлюдном гористом районе.

Фирма планирует в 2030-х годах запускать в год примерно по тридцать таких ракет по коммерчески конкурентным ценам. Их мощность со временем может быть увеличена для выведения на орбиту более крупных спутников.

Финансируемое из госбюджета Японское агентство аэрокосмических исследований за последние 10 лет осуществило более 30 космических запусков, в том числе тяжелых аппаратов к Международной космической станции. Связанная с ней корпорация Mitsubishi Heavy Industries также регулярно проводит с государственного космодрома самостоятельные запуски спутников, включая разведывательные. 

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Страны
Япония
Компании
JAXA
MHI
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