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ТАСС

Военные группировки "Центр" рассказали о модернизации зенитки ЗУ-23

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Зенитная установка ЗУ-23-2
Зенитная установка ЗУ-23-2.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские бойцы установили на нее собственные тепловизионные прицелы, чтобы орудие было более эффективно против БПЛА, пояснил командир одного из таких орудий в зоне спецоперации Александр

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов зенитных установок ЗУ-23-2 группировки войск "Центр" модернизируют их для борьбы с беспилотниками, устанавливая собственные тепловизионные прицелы. Об этом сообщил командир одного из таких орудий в зоне спецоперации Александр.

"Процесс не стоит на месте. Работаем именно по беспилотным летательным аппаратам "Лелека", "Фурия". <...> Работаем своими средствами. Умудряемся как-нибудь поставить сюда уже свои тепловизионные прицелы, с их помощью работаем, ориентируемся. Так как у нее очень хороший разброс, снаряды имеют свойство взрываться в воздухе непосредственно, то беспилотник поражается именно не прямым попаданием, а осколками", - сказал он на распространенном Минобороны РФ видео.

Как добавил командир орудия, ЗУ-23-2 также может применяться для поражения надводных целей.

В военном ведомстве отметили, что зенитчики группировки "Центр" при помощи зенитки уничтожили украинский беспилотник "Баба-яга" на красноармейском направлении.

Ранее ТАСС сообщал, что российские разработчики создали комплекс модернизации советской зенитной установки ЗУ-23 для борьбы с мелкими беспилотниками при помощи боеприпасов с программируемым подрывом. Комплекс под названием ЗУ-23АЭ подразумевает оснащение ЗУ-23 оптико-электронным блоком, системой обнаружения цели с теле- и тепловизионным каналами и приводами. Система может автоматически распознавать цели и наводиться на них, а также управляться оператором дистанционно при помощи проводного соединения с пунктом управления. 

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