Лаборатория "Невского" полностью обеспечила подразделения в зоне СВО

Лаборатория БПЛА и РЭБ бригады Невского обеспечила бойцов на трех направлениях
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Лаборатория беспилотных летательных систем и систем радиоэлектронной борьбы разведывательно-штурмовой бригады имени А. Невского добровольческого корпуса ВС РФ полностью обеспечила свои подразделения всем необходимым на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, рассказал РИА новости командир взвода инженерно-технического обеспечения с позывным "Версус".
Он пояснил, что служба инженерно-технического обеспечения на ряду с другими задачами занимается разработкой систем РЭБ, 3D-печатью, 3D-моделированием, сборкой FPV-дронов, дронов-камикадзе ударного типа, дронов-камикадзе с системами сброса, а также модернизацией и обслуживанием БПЛА разведчиков.
"Сейчас то количество дронов, которое выпускает наша бригада именно на линии боевого соприкосновения, хватает в достаточном количестве для того, чтобы эффективно выполнять задачи по нашему направлению в зоне специальной военной операции. Для поддержки штурмовых групп того количества, которое выпускает лаборатория отряда "Невский", хватает, чтобы эффективно выполнять задачи. … Поскольку одно дело - работа артиллерии, другое дело - работа дронов. И то, и то сейчас эффективно выполняется на наших направлениях", - сказал "Версус".
На уточняющий вопрос, как отразится усиленная работа лаборатории на противнике, "Версус" ответил, что однозначно противнику станет хуже.
Подразделения бригады выполняют боевые задачи на трех направлениях зоны СВО, таких как курское, белгородское и в ДНР.