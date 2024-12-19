Лаборатория "Невского" полностью обеспечила подразделения в зоне СВО

Лаборатория БПЛА и РЭБ бригады Невского обеспечила бойцов на трех направлениях

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Лаборатория беспилотных летательных систем и систем радиоэлектронной борьбы разведывательно-штурмовой бригады имени А. Невского добровольческого корпуса ВС РФ полностью обеспечила свои подразделения всем необходимым на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, рассказал РИА новости командир взвода инженерно-технического обеспечения с позывным "Версус".

Он пояснил, что служба инженерно-технического обеспечения на ряду с другими задачами занимается разработкой систем РЭБ, 3D-печатью, 3D-моделированием, сборкой FPV-дронов, дронов-камикадзе ударного типа, дронов-камикадзе с системами сброса, а также модернизацией и обслуживанием БПЛА разведчиков.

"Сейчас то количество дронов, которое выпускает наша бригада именно на линии боевого соприкосновения, хватает в достаточном количестве для того, чтобы эффективно выполнять задачи по нашему направлению в зоне специальной военной операции. Для поддержки штурмовых групп того количества, которое выпускает лаборатория отряда "Невский", хватает, чтобы эффективно выполнять задачи. … Поскольку одно дело - работа артиллерии, другое дело - работа дронов. И то, и то сейчас эффективно выполняется на наших направлениях", - сказал "Версус".

На уточняющий вопрос, как отразится усиленная работа лаборатории на противнике, "Версус" ответил, что однозначно противнику станет хуже.

"Однозначно, однозначно станет хуже (ситуация для противника - ред.), потому что мы понимаем, что в данном направлении нужно двигаться семимильными шагами. В свое время на противнике это будет однозначно отражено как поражение, отступление и в дальнейшем - наше эффективное выполнение боевых задач", - добавил он.

Подразделения бригады выполняют боевые задачи на трех направлениях зоны СВО, таких как курское, белгородское и в ДНР.