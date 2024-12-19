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РИА Новости

Инженеры бригады Невского внедряют новые технологии в зоне СВО

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Ударный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Инженеры бригады Невского внедряют технологии в сфере оптоволокна и роя дронов

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Инженеры лаборатории беспилотных летательных систем и систем радиоэлектронной борьбы разведывательно-штурмовой бригады имени А. Невского добровольческого корпуса ВС РФ внедряют новые технологии в зоне проведения специальной военной операции, рассказал РИА Новости командир взвода инженерно-технического обеспечения с позывным "Версус".

"Мы не стоим на месте, мы следим всегда за новыми разработками нашего противника, конкурентов. Западные разработки, свои разработки тоже внедряем, поскольку у нас умов русских хватает … есть разработки различные по улучшению технических характеристик, по дальности полета, по рою дронов, машинному зрению, оптоволокну. Это не секретная информация, основная задача - развиваться, не останавливаться на достигнутом, повышать и качественные, и количественные соотношения средств огневого поражения в виде дронов на линии боевого соприкосновения", - рассказал "Версус".

Он отметил, что в ходе усовершенствования систем БПЛА и РЭБ учитывается опыт и пожелания бойцов бригады с учетом выполнения поставленных боевых задач.

"Большинство людей в подразделении все равно этот боевой опыт имеют, и он очень важен для того, чтобы понимать, как объект, которым они занимаются, который разрабатывают, применяется именно на линии боевого соприкосновения: как он летит, как реагирует на средства подавления, либо, наоборот, как он должен себя проявить после его разработок, как он должен лететь и какую функцию качественно должен выполнить. Это важно", - пояснил "Версус".

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