Эксперт назвал дешевые способы борьбы с дронами

Денис Федутинов назвал лазерное оружие дешевым способом борьбы с дронами

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Применение дронов легкого класса вынуждает разработчиков борьбы с ними искать более дешевые способы их нейтрализации, в частности, разрабатывая лазерное оружие и электромагнитное, заявил РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Так он прокомментировал сообщения об удачных испытаниях в Белоруссии системы противодействия беспилотникам на основе электромагнитного излучения, созданной на предприятии "Научно-технический центр "ЛЭМТ".

"Задействование для борьбы с многочисленными дешевыми беспилотниками комплексов ПВО, изначально предназначенных для борьбы с большой авиацией, является очень дорогим решением. Эти обстоятельства заставляют искать альтернативные нетипичные средства противодействия БЛА. К их числу могут быть отнесены системы, использующие электромагнитное излучение и лазерные системы. Стоимость их "выстрела" измеряется сотнями рублей, что на несколько порядков ниже, чем у зенитно-ракетных комплексов", - сказал Федутинов.

При этом он подчеркнул, беспилотники, даже аппараты легкого класса, могут представлять серьезные угрозы для различных объектов военного и гражданского назначения, в том числе находящиеся в тылу. Прикрытие каждого чувствительного объекта имеющимися средствами на основе ПВО и РЭБ просто невозможно, поэтому актуальны альтернативные средства борьбы.

"Принимая во внимание изменяющуюся картину вызовов и угроз необходимо понимать, что наибольшую эффективность будут иметь комплексные интегрированные системы, сочетающие в себе различные средства обнаружения БЛА и их поражения. Упомянутые разработки "ЛЭМТ" могут стать хорошим дополнением к существующим средствам для ведения результативной борьбы с дронами, нечувствительными к РЭБ, или же являющимися "сложными" целями для кинетического оружия", - сказал Федутинов.