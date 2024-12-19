Войти
Известия.ru

В Минобороны отметили вклад генерала Кириллова в обеспечение безопасности РФ

263
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов внес неоценимый вклад в обеспечение безопасности России за время своей службы. Об этом 18 декабря говорится в некрологе, опубликованном в газете «Красная звезда».

«Трудолюбием, неравнодушием, верностью слову, делу и государству он внес неоценимый вклад в обеспечение безопасности нашей Отчизны. Таким мы знали начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации, таким будем его помнить. Трагическая гибель настоящего офицера и блестящего специалиста, отважно выполнявшего одну из самых сложных и ответственных задач по защите Родины, стала огромной утратой для нашей страны», — говорится в тексте.

В МО РФ также отметили его умелое управление войсками РХБЗ в ходе спецоперации, личное участие в ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера, успешный опыт участия войск РХБЗ в борьбе с пандемией коронавируса.

«Светлая память об Игоре Анатольевиче Кириллове, профессионале высочайшего класса, бесстрашном военачальнике, талантливом ученом, истинном патриоте России навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим», — заявили в Минобороны.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 205 и ст. 222 УК РФ).


Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, бесстрашно работал и никогда не скрывался за спинами других людей. Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям Украины Родион Мирошник, в свою очередь, отметил, что генерал приводил доказательства, которые были угрожающими и болезненными для противников России.

Позднее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого погибли Кириллов и его помощник. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что США непричастны и никак не содействовали теракту. Газета The New York Times, в свою очередь, сообщила, что ответственность за гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника несут украинские спецслужбы. Источник NYT указал, что СБУ считала Кириллова «законной целью».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 10:09
  • 6491
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 02:33
  • 2
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 19.12 01:38
  • 1
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности
  • 19.12 01:37
  • 8535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 01:24
  • 1
Подоляк считает, что западные вряд ли появятся на Украине в перспективе
  • 18.12 21:32
  • 1
В США рассказали о «молоте Путина»
  • 18.12 21:13
  • 49
Уроки Сирии
  • 18.12 10:51
  • 1
ВКС России выполнили полет над Балтикой
  • 18.12 10:43
  • 1
Небензя: Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов
  • 18.12 10:33
  • 1
Reuters: Индия и Япония хотят применять лазер для уничтожения мусора в космосе
  • 18.12 10:30
  • 2
Теракт трусости: кому выгодно убийство генерала Игоря Кириллова
  • 18.12 03:12
  • 0
Разделение Запада по "традиционной" линии Франция-Германия?
  • 17.12 22:54
  • 0
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления