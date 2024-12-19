В Минобороны отметили вклад генерала Кириллова в обеспечение безопасности РФ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов внес неоценимый вклад в обеспечение безопасности России за время своей службы. Об этом 18 декабря говорится в некрологе, опубликованном в газете «Красная звезда».

«Трудолюбием, неравнодушием, верностью слову, делу и государству он внес неоценимый вклад в обеспечение безопасности нашей Отчизны. Таким мы знали начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации, таким будем его помнить. Трагическая гибель настоящего офицера и блестящего специалиста, отважно выполнявшего одну из самых сложных и ответственных задач по защите Родины, стала огромной утратой для нашей страны», — говорится в тексте.

В МО РФ также отметили его умелое управление войсками РХБЗ в ходе спецоперации, личное участие в ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера, успешный опыт участия войск РХБЗ в борьбе с пандемией коронавируса.

«Светлая память об Игоре Анатольевиче Кириллове, профессионале высочайшего класса, бесстрашном военачальнике, талантливом ученом, истинном патриоте России навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим», — заявили в Минобороны.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 205 и ст. 222 УК РФ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, бесстрашно работал и никогда не скрывался за спинами других людей. Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям Украины Родион Мирошник, в свою очередь, отметил, что генерал приводил доказательства, которые были угрожающими и болезненными для противников России.

Позднее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого погибли Кириллов и его помощник. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что США непричастны и никак не содействовали теракту. Газета The New York Times, в свою очередь, сообщила, что ответственность за гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника несут украинские спецслужбы. Источник NYT указал, что СБУ считала Кириллова «законной целью».